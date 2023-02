Sorogoyen gana el premio César a Mejor Película Extranjera por "As bestas"

París, 24 feb. El director de cine español Rodrigo Sorogoyen ganó esta noche el premio César a la Mejor Película Extranjera por "As bestas", su filme ambientado en la Galicia rural que ya había sido la gran triunfadora de los últimos Goya.

"Gracias por dejarnos ser una pequeña parte del cine francés", dijo el realizador desde el escenario del teatro Olympia de París, ya con el galardón en la mano.

"As bestas" competía en su categoría junto a la belga "Close" (Lukas Dhont), la sueca "Boy from Heaven" (Tarik Saleh), la polaca "EO" (Jerzy Skolimowski) y la también sueca "Triangle of Sadness" (Ruben Östlund).

"No sé, un sueño. Estábamos nominados con películas increíbles", dijo Sorogoyen en la sala de prensa tras el premio, sin dejar de bromear diciendo que no se sentía capaz de decir nada inteligente en aquel momento.

El realizador originario de Madrid afirmó que casi se "sentía un poco mal" de estar nominado porque, tras el éxito de los Goya, era demasiado "ambicioso" ganar también en Francia.

"Ahora que ya lo hemos conseguido es como una guinda perfecta, no podría haber mejor final, mejor colofón que ganar el César, increíble", expresó.

Sorogoyen no es el único protagonista español en esta 48ª ceremonia de los César.

El director español Albert Serra y "Pacifiction", rodada en la Polinesia Francesa, estaba entre los grandes favoritos de los premios más importantes del cine francés, si bien el reparto final de galardones, a la espera aún de las últimas categorías, dejó pocos trofeos en el palmarés del catalán.

Entre las nueve nominaciones de "Pacifiction", rodada en la Polinesia Francesa, figuraban la de Mejor Película, la del propio Serra en la categoría de realización, la de Benoît Magimel como mejor actor protagonista y la de Artur Tort en fotografía, entre otras.

Solo dos títulos superan en opciones de premio al exótico "thriller" firmado por Serra en 2022: la comedia "L'Innocent", de Louis Garrel, que lidera las nominaciones con un total de 11 candidaturas, y el drama policial "La Nuit du 12", de Dominik Moll, que suma 10. EFE

