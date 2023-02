Scholz conmemora un año de "cambio de era" en aniversario de invasión rusa

Berlín, 24 feb. El canciller alemán, Olaf Scholz, recordó hoy que hace un año desde que su Gobierno anunciase una "Zeitenwende" (cambio de era) con profundas implicaciones para Alemania en respuesta a la invasión rusa de Ucrania.

"Es el primer aniversario de una guerra que trajo consigo un cambio de era. Desde hace un año Ucrania libra una guerra defensiva contra la brutal agresión rusa", dijo en una comparecencia tras una reunión virtual de los jefes de Gobierno del club de naciones industrializadas del G7.

Como efecto de este punto de inflexión, el Ejecutivo de coalición encabezado por Scholz pusó fin al "tabú de décadas" de no entregar armas a zonas de conflicto, según recordó, y ahora lo hace "ampliamente" junto con el resto de socios europeos.

"Hemos decidido reforzar la defensa nacional, gastar de forma continuada un 2 % del PIB en defensa y crear un fondo extraordinario de 100.000 millones de euros para modernizar el ejército. Es algo que ha cambiado nuestro país", recordó.

Además, su Gobierno ha actuado para "evitar una crisis económica", garantizando el suministro energético en tiempos difíciles y aliviando a los ciudadanos ante las subidas de precios, con lo que Alemania ha logrado "algo muy especial", recalcó.

A lo largo del último año, Kiev ha recibido 39.000 millones de dólares y 37.000 millones de euros en ayudas directas, de los que tan sólo Alemania ha proporcionado 14.000 millones de forma bilateral, un apoyo financiero "vital" que se mantendrá en el futuro.

En relación a la reunión del G7, Scholz señaló el consenso de seguir suministrando ayuda política, humanitaria, financiera y militar y de continuar con la presión sobre Moscú, también a través del endurecimiento de las sanciones.

"Esta guerra es la guerra de Putin y Rusia tiene la capacidad de ponerle fin de inmediato deteniendo los combates y retirando sus tropas", reiteró.

Sin embargo, no hay señales de que el Kremlin se disponga a hacer algo semejante, sino que por el contrario sigue profiriendo amenazas nucleares y cuestionando el pacto de no proliferación "New START" con Estados Unidos, algo que es "motivo de aflicción", indicó.

A pesar de ello, el canciller afirmó que "hay que mantener la presión" para que Rusia "regrese al terreno del derecho internacional y se siente a la mesa de negociación".

Además, reiteró la importancia de conseguir que los países del denominado "sur global" se sumen a la postura de Occidente con respecto a Ucrania, ya que lo que está en juego son "cuestiones fundamentales" y no se debe permitir que se imponga "la ley del más fuerte".

No obstante, citando las palabras de un político indio, matizó que "Europa y otros países del occidente global deben aprender que los problemas de Europa no siempre son los problemas del mundo y que los problemas del mundo son problemas de Europa". EFE

