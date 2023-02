Pellegrini: “Me quedo con la reacción del equipo"

Elche (Alicante), 24 feb. El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, afirmó esta noche, tras la victoria de su equipo en Elche (2-3), que se queda del partido con la reacción de su equipo en la segunda parte sin entrar a valorar las decisiones arbitrales.

“Ha sido un partido especial con decisiones arbitrales importantes para ambos equipos”, dijo el técnico, quien recordó que los dos goles del Elche llegaron en acciones polémicas tras un penalti y una posible falta a Juanmi.

Pellegrini no quiso valorar la actuación del colegiado en profundidad pero dijo que los tres penaltis a favor de su equipo fueron “claros”.

“Yo me quedo con la reacción del equipo en la segunda parte y su convencimiento a pesar del 2-0, No creo que hayan sido errores garrafales. Yo me centraría más en el espíritu del equipo, en su reacción y en su convencimiento que en las decisiones”, reiteró el entrenador.

Por último, el técnico aseguró que el Betis, tras tres victorias consecutivas, ha recuperado la buena línea, sobre todo a nivel ofensivo. EFE

