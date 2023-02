"Pacifiction", de Albert Serra, se lleva los César de actor y fotografía

París, 24 feb. La película "Pacifiction", del español Albert Serra, se adjudicó este viernes dos de los nueve premios César a los que estaba nominada en Francia, que fueron para Benoît Magimel como Mejor Actor y para la fotografía de Artur Tort, en una gala que también premió a "As bestas" como mejor cinta extranjera.

Tanto Magimel como Tort, tras recibir sus premios, elogiaron la libertad que Serra les da en su trabajo.

"Nunca pensé que fuera posible ser tan libre", afirmó, emocionado, Magimel desde el escenario del teatro Olympia de París.

Por su parte, Tort, colaborador habitual de Serra, le dio las gracias por todo lo que han hecho juntos y por todo lo que les queda por hacer.

Aunque partía entre los grandes favoritos con su exótico thriller que la prestigiosa revista Cahiers du Cinema había calificado como la mejor película del año, Serra se quedó sin el galardón a Mejor Director, que fue para Dominik Moll por "La Nuit du 12".

Este drama policial sobre la desaparición sin resolver de una joven fue la gran triunfadora de la 48 edición de los César, al alzarse también como Mejor Película.

En esa categoría competía también "Pacifiction", "L'Innocent", de Louis Garrel, "Les Amandiers", de Valeria Bruni Tedeschi, y "En Corps", de Cédric Klapisch.

El César a Mejor Película Extranjera quedó en manos españolas y fue para Rodrigo Sorogoyen con "As bestas", que competía con la belga "Close" (Lukas Dhont), la sueca "Boy from Heaven" (Tarik Saleh), la polaca "EO" (Jerzy Skolimowski) y la también sueca "Triangle of Sadness" (Ruben Östlund).

"Gracias por dejarnos ser una pequeña parte del cine francés", dijo el realizador originario de Madrid desde el escenario.

Posteriormente, en declaraciones a la prensa, afirmó que ya era un "sueño" haber estado nominado con películas tan buenas.

Afirmó, de hecho, que casi se "sentía un poco mal" por competir, porque, tras el éxito de los Goya, le parecía demasiado "ambicioso" ganar también en Francia.

"Ahora que ya lo hemos conseguido es como una guinda perfecta, no podría haber mejor final, mejor colofón que ganar el césar, increíble", expresó. EFE

ngp/fp