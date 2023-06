"No hay agua", Gobierno México negaría permiso a Tesla si decide instalar planta en el norte

CIUDAD DE MÉXICO, 24 feb (Reuters) - El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el viernes que su gobierno no concedería permisos para una inversión del fabricante de autos eléctricos Tesla en el norte del país si no hay agua suficiente para abastecer a la planta y a la población.

Tanto el mandatario como el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, han hablado del interés de Tesla por instalarse en México. Las locaciones mencionadas son Nuevo León, en el norte del país y fronterizo con Estados Unidos, e Hidalgo, en el centro, y cercano al nuevo aeropuerto de Ciudad de México.

"Si no hay agua, no, no habría, sencillamente, no se entregan permisos para eso, o sea, no es factible", dijo el gobernante en su conferencia diaria, y reiteró que en los próximos días hablará con ejecutivos de la compañía.

López Obrador dijo esta semana que quiere analizar con el fabricante estadounidense cuál es la mejor localización para la esperada inversión bajo un "crecimiento ordenado" del territorio nacional y habló sobre las bondades que ofrece el sur del país.

Nuevo León padeció recientemente una crisis de abasto de agua que provocó tensión entre la población local, que se manifestó exigiendo el líquido. Por otra parte, el mandatario ha sido un firme promotor de la inversión en el sur de México, que incluye algunas de las zonas más pobres del país.

En el 2020, el Gobierno impulsó una consulta popular para definir el destino de una planta cervecera de Constellation Brands en Baja California, en el norte, en medio de quejas de la población acerca de que la instalación dejaría sin agua a la ciudad Mexicali, donde estaba siendo construida.

La planta fue mayoritariamente rechazada en la consulta y la empresa finalmente movió la inversión al estado Veracruz, frente a costas del Golfo de México. (Reporte de Raúl Cortés Fernández, editado por Adriana Barrera)