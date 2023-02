Los cultivos europeos de cereales muestran buen estado antes de la primavera boreal

Por Gus Trompiz y Michael Hogan

PARÍS, 23 feb (Reuters) - Las cosechas de cereales en Europa se acercan al final del invierno boreal en buenas condiciones, aunque la escasez de precipitaciones en el oeste de la región supone un riesgo para el periodo primaveral, dijeron analistas.

La sequía sin precedentes registrada en Francia durante enero ha suscitado preocupación por la posibilidad de que se repita la situación que el año pasado dañó cultivos tardíos como el maíz. Sin embargo, los observadores afirman que la humedad actual del suelo es suficiente y que las plantas tienen necesidades limitadas durante el invierno.

"Vamos a necesitar lluvia en marzo, pero por ahora no hay pérdida de potencial de rendimiento", afirmó Nathan Cordier, de la consultora Agritel.

Los chubascos caídos desde el miércoles han roto la racha de sequía, aunque Francia permanecerá seca la próxima semana, antes de que se pronostiquen más lluvias a principios de marzo.

"La semana pasada sembré cereales de primavera y el suelo estaba húmedo y en buenas condiciones para la siembra", declaró Jean-Francois Loiseau, agricultor del centro de Francia y responsable de la asociación Intercereales.

Es demasiado pronto para hablar de sequía, pero la lluvia es necesaria para los cultivos de primavera, así como para los de invierno en suelos poco profundos, afirmó.

Casi todo el trigo y la cebada de invierno siguen en buenas condiciones y los agricultores han avanzado rápidamente en la siembra de la cebada de primavera, según la oficina agraria FranceAgriMer.

El Ministerio de Agricultura francés estima que se ha producido un aumento interanual de la superficie dedicada al trigo blando, la cebada de invierno y, sobre todo, la colza.

La falta de lluvias en España e Italia, por su parte, es motivo de preocupación, informó el lunes el servicio de vigilancia de cultivos de la Unión Europea.

En Europa central, las condiciones fueron favorables en Alemania y Polonia.

"No tenemos la misma preocupación por la sequía que en Francia", dijo un analista germano. "No he visto daños significativos por heladas ni en el trigo alemán ni en la colza".

El analista añadió que el invierno suave podría dejar a las plantas vulnerables a una ola de frío, pero que los riesgos están disminuyendo, ya que solo quedaba un mes más o menos para que se produzcan heladas potencialmente severas. (Reporte de Gus Trompiz en París, Michael Hogan en Hamburgo y Nigel Hunt en Londres; editado en español por Carlos Serrano)