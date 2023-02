Inflación EE.UU. se acelera; agrega presión para más alzas Fed

(Bloomberg) -- La reacción de Wall Street a datos de inflación más altos de lo estimado desató apuestas crecientes de que a la Reserva Federal le falta un largo camino por recorrer en sus agresivos ajustes monetarios. Las probabilidades de un aterrizaje suave parecen más escasas.

Estos son algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 cayó 1,1% a las 4:00 p.m. hora Nueva York

El Nasdaq 100 cedió 1,7%

El Dow Jones Industrial Average bajó 1%

El índice MSCI World cayó 1,2%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subió 0,7%

El euro cayó 0,5% a US$1,0547

La libra esterlina bajó 0,6% a US$1,1943

El yen japonés cedió 1,3% a 136,40 por dólar

Criptomonedas

Bitcóin cayó 2,8% a US$23.207,5

Ether bajó 2,1% a US$1.610,62

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó siete puntos básicos al 3,95%

El rendimiento de los bonos a 10 años de Alemania avanzó seis puntos básicos al 2,54%

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzó siete puntos básicos al 3,66%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate repuntó 1,6% a US$76,59 el barril

Los futuros del oro bajaron 0,5% a US$1.818,10 la onza

