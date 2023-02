Goldman fija plan de recompra de US$30.000 millones

(Bloomberg) -- Goldman Sachs Group Inc. aprobó un nuevo programa de recompra de acciones que autoriza hasta US$30.000 millones en dichas recompras.

La firma, que no fijó una fecha de vencimiento para el programa, dio a conocer la autorización en un comunicado regulatorio el viernes, en el que también se mostró que el ritmo de las recompras se ha acelerado.

Goldman ya ha recomprado alrededor de US$2.250 millones en acciones este trimestre, dice el comunicado. Eso contrasta con un total de US$3.500 millones para todo el año pasado.

Por lo general, las empresas aprueban nuevos planes cuando su autorización de recompra existente va llegando a su término. Anteriormente, Goldman proporcionaba la cantidad de acciones que tenía la capacidad de recomprar. Esta vez, la firma le informa a los inversionistas una cifra en dólares del monto total que podrían recomprar en un plazo indefinido.

Las acciones de Goldman han avanzado aproximadamente un 5% en lo corrido del año.

Nota Original:Goldman Sets $30 Billion Repurchase Plan as Buyback Pace Climbs

