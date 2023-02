El español Zapata confía en mantener nivel para ir a primera final de un ATP

Río de Janeiro, 24 feb. El tenista Bernabé Zapata, que este viernes avanzó a semifinales del Abierto de Río de Janeiro al vencer en cuartos al también español Albert Ramos, afirmó que espera mantener el mismo nivel de las dos últimas semanas para conseguir llegar a la primera final de un torneo ATP en su carrera.

Zapata aseguró, en declaraciones a la prensa tras el duelo entre españoles, que con excepción del Roland Garros del año pasado, en el que llegó a octavos, vive actualmente el mejor momento de su carrera por haber alcanzado las semifinales tanto del Abierto de Argentina la semana pasada como del de Río de Janeiro.

"Después de Roland Garros, estas han sido mis mejores semanas. Dos semanas muy buenas. Estoy con un nivel de tenis muy bueno. No me estoy rindiendo y yo creo que eso es lo que más satisfecho me deja", afirmó el tenista nacido en Valencia hace 26 años.

El español, 63 de la ATP, afirmó que intentará mantener ese mismo nivel el sábado, cuando se medirá en semifinales al británico Cameron Norrie (13 ATP), para "intentar llegar a mi primera final en un ATP".

Sobre Norrie, segundo favorito en Brasil y que disputó el domingo la final del Abierto de Argentina, en la que fue derrotado por el también español Carlos Alcaraz, afirmó que se trata de un jugador "top ten" por lo que no puede equivocarse.

"Tendré que seguir con la misma dinámica, de ser agresivo para intentar ganar el partido y espero dar un buen nivel y seguir luchando mañana", dijo.

Agregó que espera que las condiciones del sábado, cuando jugará al anochecer, sean más favorables que las del partido de hoy, ya que dijo haber sufrido con un compromiso a las 16.00 hora local con el fuerte calor del verano austral de Río de Janeiro.

"Ha sido complicado porque al principio la pista estaba muy seca. Jugamos a las 4.00 cuando había mucha humedad y había sol y sombra, y eso dificulta bastante jugar y sentirse bien en la pista. Espero jugar mañana en condiciones más favorables", afirmó.

Zapata, eliminado en las semifinales en Argentina también por Alcaraz, describió el primer duelo en su carrera con Ramos (47 ATP), de 2 horas y 31 minutos, como "casi una batalla".

"Sabia que tenia que jugar a un nivel muy alto. Estoy muy orgulloso por cómo he sabido sufrir en los momento importantes y lo bien que he jugado en los momentos más duros. Estoy muy contento. Sabía que era un partido muy duro", aseguró sobre el duelo con el catalán de 35 años. EFE

cm/car

(fotos)