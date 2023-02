Citi prevé caída para acciones de EE.UU. y una posible recesión

(Bloomberg) -- Es probable que finalmente Estados Unidos experimente una recesión y que la desinflación se reafirme, pero eso podría tomar más tiempo de lo esperado, dicen los estrategas de Citi, reiterando la opinión de que los activos estadounidenses tendrán un rendimiento inferior.

Los estrategas del banco, con Dirk Willer entre ellos, prevén una caída para las acciones de EE.UU., ya que el repunte reciente fue impulsado por un posible cambio en la tendencia de la Fed, algo “que no parece inminente”, mientras que las ganancias se revisan a la baja.

El banco sigue siendo moderadamente bajista frente a las acciones y mantiene una posición subponderada en EE.UU. y Asia excepto Japón/China, mientras que se mantiene sobreponderado en la renta variable del Reino Unido y China.

Los estrategas recomiendan centrarse en las valoraciones de las acciones de EE.UU., favoreciendo los bienes de consumo básico, la energía, los materiales y la atención médica frente a los servicios públicos, las finanzas, los servicios de comunicación y el consumo discrecional.

En cuanto a la renta fija, el banco se mantiene neutral respecto de los bonos de EE.UU. y los bonos locales de mercados emergentes a largo plazo, sobrepondera los instrumentos del Reino Unido frente a los de la eurozona, pero recomienza neutralizar la subponderación de los bonos periféricos de la Unión Europea.

Citi llama a subponderar el crédito de alto rendimiento y de grado de inversión de EE.UU. y a sobreponderar la deuda soberana de alto rendimiento de mercados emergentes. Los analistas también estiman que es probable que la reapertura del comercio de China siga respaldando los activos de los mercados emergentes.

