Sergio Ramos anuncia que se retira de la selección española

Por Fernando Kallas

MADRID, 23 feb (Reuters) - Sergio Ramos, el jugador que más veces ha vestido la camiseta de la selección española, anunció el jueves su retirada del equipo nacional después de que el nuevo entrenador, Luis de la Fuente, le comunicó que no entraba en sus planes.

El defensa del Paris Saint Germain, de 36 años, campeón del mundo en 2010 y de dos Eurocopas, no ha vuelto a jugar con España desde marzo de 2021, pero dijo que se le debería haber dado la oportunidad de demostrar que todavía podía ser útil a su país.

"Ha llegado la hora, la hora de decir adiós a la Selección, nuestra querida y emocionante Roja", dijo en un comunicado Ramos, que capitaneó a España en 52 ocasiones.

"En la mañana de hoy he recibido la llamada del actual seleccionador que me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar o de como continúe mi carrera deportiva", agregó.

La Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó a Reuters la conversación entre el seleccionador De la Fuente y Ramos tuvo lugar el jueves, pero no dio más detalles. (Reporte de Fernando Kallas Editado en español por Javier López de Lérida)