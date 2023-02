La escritora Alice Kellen en México: "Ser mujer y un éxito te penaliza"

Lluís Lozano

Ciudad de México, 23 feb. Para la escritora española Alice Kellen, cuyos libros se venden por miles y quien presentó esta semana en México su más reciente novela, "La teoría de los archipiélagos", las autoras exitosas son criticadas y apartadas de los circuitos literarios.

"Pienso que ser mujer y un éxito te penaliza. Pero al final, los lectores son los que tienen la última palabra, los que van a la librería y deciden qué les emociona", reflexionó Kellen (Valencia, 1989) en entrevista con EFE.

La autora, quien adoptó este nombre literario para separar su faceta personal de la profesional, es considerada una de las jóvenes promesas de la literatura española y su prolífica obra, de 16 novelas en apenas 10 años, ha encandilado a más de un millón de lectores.

El éxito, no obstante, no la condiciona a la hora de sentarse delante del folio en blanco, y tampoco le impide salirse de la temática romántica que ha cultivado hasta ahora.

"Te sientas y escribes la historia que tienes en tu cabeza, y no te paras a pensar (en el éxito) constantemente. A lo mejor sí tienes la presión de no querer decepcionar a las lectoras, pero no pasa nada. No todas las novelas tienen que vender lo mismo", comentó.

Y aunque para encontrar sus obras entre las estanterías de una librería hay que acudir a la sección romántica, ella define sus historias como amorosas.

"Hace ya unos años que solemos decir novelas de amor, porque se supone que las románticas tienen que acabar bien. Limitaba un poco, y apetece experimentar y probar cosas nuevas", explicó.

Abordar temas amorosos, barajó, puede ser otra barrera que haga que los éxitos de ciertas autoras no les reporte el correspondiente prestigio literario.

"Hay un prejuicio, más asociado a la figura masculina y el tema de los sentimientos, pero creo que está cambiando en la gente más joven", indicó la autora de obras como "Donde todo brilla", "El mapa de los anhelos" o "El chico que dibujaba constelaciones".

UN AMOR LEJOS DEL ESTEREOTIPO

"La teoría de los archipiélagos", editado por Planeta, pone frente a frente a Martín e Isaac, dos hombres que tuvieron una relación sentimental en la juventud y se reencuentran cuando ya rebasan los 70 años.

Lejos de la historia de amor canónica, Kellen buscó "reflejar un poco lo que se está viviendo y que se van rompiendo estereotipos".

Y en un constante salto temporal, que va desde el año en el que se conocieron (1980) y el de su reencuentro (2018), la española desgrana las complicaciones y complicidades que surgen entre Martín, escritor y casado con una mujer, e Isaac, quien convive con sus flores en un pueblo de Valencia.

La naturaleza, precisamente, es el tercer protagonista en discordia y se cuela entre las páginas en forma de delicadas ilustraciones.

"El amor de juventud es un amor de verano, cuando todo se ralentiza. Y la naturaleza va a un ritmo natural. Nosotros vamos corriendo a todas partes, pero la naturaleza sigue su proceso. En cierto modo, es un reflejo de que Martín llega (al pueblo) y es una pausa en su vida", explicó.

UNA PUERTA DE ENTRADA A LOS LIBROS

Aunque no de forma exclusiva, la literatura amorosa suele ser la puerta de entrada de muchos jóvenes al mundo de los libros.

"¿Qué te interesa cuando tienes 16 o 17 años? La persona que te gusta, los amigos, los estudios, la familia. Entonces quieren leer sobre eso, explorar y descubrir", dijo.

Y pese a ser consciente de ello y admitir que es un tema que le preocupa, aseguró no querer "adoctrinar" a los adolescentes.

"A veces los personajes no son perfectos, me gusta que sean humanos. No me gusta la idea de que, como me lee gente joven, tengo que escribir sobre dos personas que son buenísimas, que se enamoran y que todo es maravilloso", subrayó.

Además, sus libros están traspasando lenguas y fronteras, pues algunos de ellos se editarán este año en Estados Unidos, Francia, Italia y Alemania.

Las obras de Kellen también han navegado hasta América Latina, región que ha visitado en los últimos meses.

"Es curioso, porque en cada país el libro favorito es uno diferente. Y no sé, ahora les preguntaremos aquí (en México)", dijo ilusionada, antes de dirigirse a varios eventos de firma. EFE

