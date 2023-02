First Quantum suspende procesamiento de cobre en Panamá

(Bloomberg) -- First Quantum Minerals Ltd. informó que se vio obligada a dejar de procesar cobre en su gigantesca mina de Panamá después de que el Gobierno le impidiera cargar el metal en un puerto del país.

La medida se produce en medio de una disputa entre la empresa canadiense y Panamá, que estalló después de que no llegaran a un acuerdo fiscal a fines del año pasado para la mina Cobre Panamá. First Quantum dice que se vio obligada a suspender las operaciones en la emblemática instalación como táctica de negociación, mientras que Panamá lo califica de asunto de cumplimiento que no tiene nada que ver con las negociaciones.

El Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá dijo que está revisando la presentación de la certificación de la compañía, y explicó que la prohibición de carga es “un asunto técnico independiente de las conversaciones que se llevan a cabo para un nuevo contrato”.

La mina es el mayor activo de First Quantum, un motor económico para Panamá que representa alrededor del 1,5% de la producción mundial de cobre. La disputa se desarrolla en medio de protestas en Perú que han interrumpido la explotación minera, justo cuando las minas chilenas sufren una serie de contratiempos operativos. Las interrupciones ponen de relieve el desafío de aumentar la oferta para satisfacer la creciente demanda de metales cruciales para una transición mundial hacia una energía más limpia.

First Quantum y Panamá llevan más de un año negociando nuevas condiciones fiscales. Las conversaciones no lograron llegar a un acuerdo antes de que se cumpliera el plazo del 14 de diciembre, lo que puso a ambas partes en un punto muerto. Las negociaciones se reanudaron a fines de diciembre.

A principios de mes, la autoridad marítima panameña ordenó la paralización de la carga portuaria por un problema de certificación. Esta medida, que según First Quantum se desviaba de las prácticas anteriores, obligó a la minera con sede en Vancouver a almacenar cobre semiprocesado en la mina. Ahora se ha quedado sin espacio de almacenamiento. La empresa considera que se han cumplido todos los requisitos para la exportación.

First Quantum podría perder más de US$30 millones en ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización por cada semana que se suspenda el procesamiento de mineral en Cobre Panamá, lo que representará un riesgo de reducción de las estimaciones, según Grant Sporre, analista de Bloomberg Intelligence.

BMO Capital Markets recortó su precio objetivo de las acciones de First Quantum basándose en la suspensión de las operaciones durante dos semanas, pero mantuvo su optimismo de que se llegue a un acuerdo.

“Somos optimistas de que First Quantum y el Gobierno de Panamá lleguen a un acuerdo”, tanto en la cuestión portuaria como en las renegociaciones contractuales más amplias, escribió la analista Jackie Przybylowski en una nota a clientes.

First Quantum dijo el jueves que iniciará una desmovilización parcial de sus 8.000 trabajadores en el país. Dijo que este proceso probablemente se aceleraría si los envíos no se reanudan en las próximas semanas.

