Finlandia enviará tres tanques Leopard a Ucrania

HELSINKI, 23 feb (Reuters) - Finlandia enviará a Ucrania tres carros de combate Leopard 2 aptos para la retirada de minas e impartirá formación para su uso, según anunció el jueves el Ministerio de Defensa finlandés.

Kiev obtuvo el compromiso de varios países occidentales de suministrar tanques modernos para ayudar a rechazar la invasión rusa, mientras Moscú intenta avanzar poco a poco en el este de Ucrania.

Los tres tanques que donará Finlandia, país que comparte 1.300 kilómetros de frontera con Rusia, se han construido sobre la base de carros de combate tipo Leopard 2A4 equipados con ametralladoras y están destinados a ser utilizados para eliminar minas terrestres antes de que los blindados principales entren en el campo de batalla, dijo el ministro de Defensa, Mikko Savola.

"Se trata de vehículos de primera línea", declaró a la prensa.

El presidente finlandés, Sauli Niinisto, dijo en enero que Finlandia participaría en una donación europea de carros de combate, añadiendo que la contribución del país sería modesta para no comprometer su propia seguridad.

"La parte de Finlandia en la donación de carros de combate a Ucrania no puede ser muy significativa. Tenemos una larga frontera oriental que defender, aún no somos miembros de la OTAN y no podemos comprometer nuestra propia seguridad", declaró Savola.

Finlandia cuenta con algo menos de 200 carros de combate Leopard 2. (Reporte de Anne Kauranen y Essi Lehto; editado en español por Carlos Serrano)