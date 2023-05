Europa Occidental debería suministrar armas a Ucrania con mayor rapidez, según Polonia y Dinamarca

COPENHAGUE, 23 feb (Reuters) - Los países de Europa Occidental deberían ser más rápidos y generosos a la hora de suministrar armas a Ucrania, afirmaron los primeros ministros de Polonia y Dinamarca tras reunirse el jueves en Copenhague.

"Me gustaría que fueran exactamente como Dinamarca y Polonia. Una versión más larga es que sean más generosos en el suministro de armas y más rápidos", declaró a la prensa el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki.

Polonia, aliado clave de Ucrania, ha desempeñado un papel decisivo a la hora de convencer a los aliados europeos para que donen material pesado a Ucrania, incluidos tanques, una medida a la que hasta hace poco se oponían varios países.

"Seamos francos. Si no fuera por Estados Unidos, Polonia y Reino Unido, probablemente Ucrania no habría sobrevivido a las dos primeras semanas o a los dos primeros meses", dijo Morawiecki. "Esto no hace más que reforzar la alianza de la OTAN, algunos países escépticos ya no deberían serlo".

En vísperas del aniversario del inicio de la guerra, Morawiecki y su homóloga danesa, Mette Frederiksen, subrayaron la urgencia de prestar apoyo a Kiev, ya que Europa no puede permitir que Ucrania sea derrotada.

"Tenemos que ser conscientes de que no disponemos de mucho tiempo. Así que tenemos que acelerar nuestro apoyo financiero, nuestra ayuda militar, necesitamos más donaciones y tenemos que colaborar muy estrechamente para asegurarnos de que cuentan con las capacidades que necesitan", declaró Frederiksen. (Reporte de Anna Koper, Marek Strzelecki y Nikolaj Skydsgaard; editado en español por Carlos Serrano)