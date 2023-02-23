EN BREVE-Mapfre se alía con Bupa para ofrecer seguros de salud en Perú, Uruguay y Paraguay

23 Feb, 2023
23 feb - Mapfre SA:
* DIJO EL JUEVES QUE SE ALÍA CON BUPA, MATRIZ DE SANITAS, PARA OFRECER SEGUROS DE SALUD INTERNACIONALES PRIMERO EN PERÚ Y, MÁS ADELANTE, EN URUGUAY Y PARAGUAY
* LA ALIANZA ABARCA LA REGIÓN LATINOAMERICANA Y SE ESTÁN ESTUDIANDO OPORTUNIDADES CONJUNTAS EN OTROS PAÍSES
* EL ACUERDO SE FIRMA POR 10 AÑOS, RENOVABLES AUTOMÁTICAMENTE POR CINCO MÁS
* LOS PRIMEROS PRODUCTOS SE COMERCIALIZARÁN A PARTIR DE MARZO Fuente del texto: https://bit.ly/3lP4ygb Más información de la empresa: (Redacción de Gdańsk)