El Atlético honra la "pasión", la "lealtad" y el ingenio de Futre

Madrid, 23 feb. "Como futbolista fue único, irrepetible, un genio; como persona es un 20, magnífico; es un ejemplo para todos, de los valores de nuestro club, la pasión, la lealtad y el sentimiento que pone", resumió su compañero Manolo Sánchez durante el homenaje de este jueves en el Metropolitano a Paulo Futre, honrado por el Atlético de Madrid, sus amigos, sus hijos, su familia y la afición del equipo que defendió siempre en el campo, en la grada y desde cualquier sitio.

"Este día estará eternamente en mi corazón. Uno tiene sueños, pero nunca puede pensar en algo tan grande como estoy viviendo ahora, en este momento. Es un homenaje que nunca piensas que puede pasar. A todos los colchoneros, a toda la familia, a todos mis compañeros, sin ellos no sería posible estar aquí", remarcó, emocionado, la leyenda portuguesa, futbolista del equipo rojiblanco en dos etapas, deslumbrante en la primera, cuando aterrizó en 1987 y ganó dos Copas del Rey.

"Es un día único. Ni en mis mejores sueños pensaba que algún podía vivir algo así. Algo increíble. Algo único. No tengo palabras para agradecerlo. Somos una afición única y el cariño que me tiene va pasando de generación en generación. Una cosa son los detalles y otra este homenaje único. La camiseta (una réplica de su época en el Atlético con el '10' y el nombre de Futre) solamente la tiene Totti. No hay otro exjugador de ningún club que tenga una camiseta a la venta para sus aficionados", valoró después, en declaraciones a la prensa, tras cerca de una hora de homenaje en un auditorio repleto.

"Uno tiene muchos sueños de niño, mientras eres profesional, pero nunca puedes pensar que llegará un día como hoy para mí y para mi familia. Fueron todo sorpresas. No entra en tus sueños. ¿Qué es lo que he hecho para que este gran club?", continuó Futre, estupendo atacante, rápido, ágil, desbordante, goleador (marcó 52 tantos en 215 duelos con el Atlético), pero que ha ido más allá del terreno para ser un "embajador" rojiblanco.

"EL PRIMER DERBI FUE INCREÍBLE, GANAMOS 0-4"

Su figura ha traspasado el terreno de juego. También las generaciones. Todo eso lo concentró el Atlético en un homenaje que enmarcó en el 35 aniversario de su llegada al club, cuando Jesús Gil y Gil, que optaba entonces a la presidencia del club, fichó al reciente campeón de Europa con el Oporto.

"Me acuerdo de mi llegada. El primer día, llegar al vestuario que estaban Tomás, Abel, los más veteranos. Me llevaron aparte y me dijeron: 'mira, aquí hay que sudar la camiseta siempre, hasta la última gota, en todos los partidos, pero contra el Madrid hay que sudar sangre'. Escuchar eso todos los días, te entra una manía y aquel primer derbi fue increíble, de los más felices de mi vida y de mis compañeros. Ganamos 0-4 en el Bernabéu", afirmó.

Era 1987 cuando llegó al Atlético, un club que "no tenía nada que ver con lo que había vivido hasta entonces, la ilusión, la pasión...", contó Futre, bajo una enorme foto de la acción de su gol en la final de la Copa del Rey en el estadio Santiago Bernabéu en 1992, cuando conectó un zurdazo a la escuadra de la portería de Paco Buyo. Fue el 2-0.

Un vídeo describió todas sus cualidades a las generaciones que no lo vieron jugar en su día, aunque lo parezca por los recuerdos de sus padres o abuelos. "Esta afición es distinta. Va pasando de generación en generación", continuó Futre, al que reconocen por la calle los niños de diez años y con el recuerdo constante a Luis Aragonés, que lo dirigió en el conjunto rojiblanco, que lo motivó para la citada final de Copa del Rey recordando cómo se rieron varios jugadores del Real Madrid de Pizo Gómez, su compañero.

También rememoró a compañeros como Juan Carlos Arteche o Marcos Alonso, ya fallecidos. O al presidente Jesús Gil, con el que mantuvo una "relación de amor-odio".

Futre marcó una época en el Atlético. Hoy estaba rodeado de sus amigos, también compañeros, como Manolo Sánchez Delgado. "Fue muy importante en mi trayectoria deportiva y después del fútbol ha dejado una amistad para siempre. Como futbolista fue único, irrepetible, un genio del fútbol, que tuve la fortuna de estar ahí, crecí con él, viví toda esa experiencia y eso no se me olvidará en la vida", explicó.

"Como persona, es un 20, magnífico, generoso, una persona muy íntegra, humana, que te da todo. Tengo la fortuna de ser su amigo, haber vivido cosas muy bonitas y me hace una tremenda ilusión verle tan feliz con su familia y sus amigos. Es un ejemplo para todos. Es un ejemplo de los valores de nuestro club, de la pasión, la lealtad, el sentimiento que pone", añadió el goleador del Atlético de finales de los 80 y principios de los 90 al lado de Futre.

"SE GANÓ A TODOS LOS COMPAÑEROS, FUE UN LÍDER"

"Un gran compañero, un gran amigo. Llegó aquí siendo un chaval muy joven, en una etapa complicada, con un cambio en el club y además le pusieron los galones desde el primer momento. Y eso es muy difícil para un jugador extranjero, un chaval. Eran momentos difíciles en el vestuario. Había una jerarquía ya establecida y no era fácil que viniera aquí y tuviera ese desparpajo que tuvo. Se ganó a todos los compañeros. Fue respetado. Fue un líder", intervino Abel Resino, portero de leyenda del Atlético y compañero de Futre.

"Sentíamos admiración por él. Era un genio. Lo sigue siendo. En el campo se veía todos los días las cosas que hacía y dentro del vestuario era un genio también. Los genios locos que tienen su manera y su forma. A Paulo lo conocí en un Teresa Herrera (cuando Futre aún no jugaba en el Atlético). ¿Te acuerdas cómo saltabas? Nos lo pasamos fenomenal", le dijo Tomás Reñones, compañero y capitán del Atlético, entre risas, en referencia a las entradas que hizo al futbolista luso en aquel encuentro.

"Luego vino al Atlético. Por fin soy compañero suyo. Pero le veía en los entrenamientos... Eso le vino bien, porque luego en el fútbol español, cuando le tocaban aquellos defensores duros de aquellos momentos, les decía que entrenaba todos los días con Tomás", añadió el hoy 'Team Mánager' del primer equipo, representado también en el acto por Koke Resurrección, actual capitán, y Reinildo Mandava.

"Es un orgullo poder estar en este acto tan bonito. Siempre, desde pequeñito, todo el mundo me hablaba de ti. Eres un ídolo de todos los atléticos. Es algo espectacular", valoró Koke, que contó una "anécdota de hace dos años, antes de ganar la Liga" de 2020-21: "Me llegó un mensaje tuyo dándonos ánimos, no sólo para mí, sino para todo el equipo, y nos ayudó, nos dio fuerza".

FERNANDO TORRES, SU "GRAN LOGRO" COMO DIRECTOR DEPORTIVO

"Dudé si lo mando o no lo mando. Estaba escrito con el corazón", agregó Futre, que también fue director deportivo del Atlético de Madrid.

Y ahí, en ese cargo, entonces, surgió Fernando Torres.

"Era el Europeo de Inglaterra sub'16 o sub'17, había terminado y le dije que viniera a hablar conmigo. Le dije 'mañana vas a entrenar con el primer equipo, pero no sólo para entrenar, sino preparado para jugar'. 'Estoy preparado'. Y al entrenador que estaba en el primer equipo también le dije que 'mañana va a entrenar Fernando con nosotros'. '¿Pero no crees que está muy verde?' me preguntó. 'Está preparado para jugar'. Quince días después debutó con el Leganés y luego en Albacete marcó un gol. Ahí empieza el mito de Torres. Es mi gran logro. Este fenómeno".

"Los atléticos van pasando de generaciones en generaciones, Ahora me toca a mí con mis hijos. En mi caso fue mi abuelo quien me habló de Futre. Yo era muy pequeñito en su primera etapa en el Atlético. Tuve que ver después en vídeos lo que mi abuelo me había contado. El Atlético es un club valiente, dinámico, que quiere hacer las cosas, que siente pasión y eso es Paulo Futre", valoró Fernando Torres.

"Aparte de lo que ha sido como jugador, en los años posteriores ha seguido ligado con el Atlético de Madrid. Aunque no fuera de nacimiento, se hizo atlético de corazón. Es uno de los nuestros. Sabemos que nunca nos va a fallar. Fue el que me llamó para darme la oportunidad de empezar a entrenar con el primer equipo y cambió mi vida", expresó Torres.

La emoción creció cuando hablaron Paulo y Fabio, los hijos de Futre, en un homenaje en el que José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, manifestó que fue "el primer galáctico que vio en Madrid" y Enrique Cerezo, el presidente del club, destacó a "un hombre auténtico, una persona que siempre ha defendido al Atlético de Madrid con pasión".