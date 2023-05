Cruz Azul de México nombra DT a brasileño "Tuca" Ferretti

CIUDAD DE MÉXICO, 23 feb (Reuters) - El club Cruz Azul, uno de los más populares del fútbol mexicano, presentó el jueves al brasileño Ricardo "Tuca" Ferretti como su director técnico con la consigna de sacar al equipo de los últimos lugares del torneo Clausura local.

El experimentado estratega de 69 años llega a ocupar el lugar que dejó Raúl "Potro" Gutiérrez, quien fue cesado el 13 de febrero. Tras el cese de Gutiérrez, el club designó técnico interino a Joaquín Moreno, quien logró los dos primeros triunfos del equipo en el torneo.

"Es uno de los cuatro grandes del fútbol mexicano, qué más honor puedes tener. ¿Cuántos no quisieran estar en mi lugar? Uno se siente muy feliz y agradecido por esto, las razones sobran para poderse sentir bien como entrenador de la institución", dijo Ferretti tras su presentación.

"Creo que hay un buen potencial, tenemos que aumentarlo para poder llevarlo a donde nosotros pretendemos, aquí los importantes son los jugadores, nosotros solo somos una pieza y vamos a buscar propiciar las mejores armas posibles para que ellos puedan tener un excelente resultado y con eso dar la satisfacción a esta afición que se merece lo mejor", agregó.

Ferretti llega a la "Máquina Celeste" de Cruz Azul nueve meses después de haber salido de Bravos de Ciudad Juárez, club al que llegó en 2021 después de dirigir por más de 10 años a Tigres UANL, equipo con el que ganó los torneos Apertura 2011, 2015, 2016, 2017 y Clausura 2019, además de la Liga de Campeones de la Concacaf en 2020.

Además de Bravos y Tigres, el "Tuca", quien dirigió de manera ininterrumpida desde 1991, ha sido estratega de la selección mexicana y de los clubes Pumas UNAM, Monarcas Morelia, Toluca y Guadalajara.

Con las "Chivas" de Guadalajara fue campeón en el torneo Verano 1997 y con Pumas en el Clausura 2009.

"Llego al 1000%, tengo que vivir el día de hoy, no puedo vivir de lo que fui o tuve, no me sirve de nada, no he ganado nada y quiero ganar con la institución que hoy represento. Cuanto más grande es la institución, más grande es la exigencia, ya veremos en el futuro lo que se requiere para que el equipo siga creciendo y los resultados se originen", apuntó.

Ferretti debutará el sábado como director técnico de Cruz Azul, cuando el equipo celeste enfrente a Bravos de Ciudad Juárez en la novena jornada del torneo Clausura.

Cruz Azul se ubica en el decimotercer lugar con siete puntos, después de dos triunfos, un empate y cuatro derrotas. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)