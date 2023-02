China: derrumbe de mina deja más muertos, 49 desaparecidos

BEIJING (AP) — El número de fallecidos en el derrumbe de una mina de carbón a cielo abierto en el norte de China subió a cuatro personas, con otras 49 todavía desaparecidas, reportó la televisora estatal CCTV el jueves.

Las tareas de rescate se suspendieron durante varias horas luego de un nuevo deslave en las enormes instalaciones de la mina ubicada en la vasta región de Alxa, en Mongolia Interior.

Según los medios estatales, el deslave se produjo a las 18:00 horas del miércoles, unas cinco horas después de que el derrumbe de una de las paredes del pozo sepultase a gente y camiones.

En el lugar había alrededor de 900 rescatistas con maquinaria pesada, que reanudaron el operativo el jueves en la mañana, indicó la agencia noticiosa oficial Xinhua.

El presidente de China, Xi Jinping, pidió poner “todos los esfuerzos en la búsqueda y rescate" así como “garantizar la seguridad de la vida y las propiedades de la gente y mantener la estabilidad social general".

Las imágenes del derrumbe distribuidas por CCTV mostraban un enorme muro de escombros cayendo ladera abajo sobre personas y vehículos.

La empresa que explota la mina, Inner Mongolia Xinjing Coal Industry Co. Ltd., fue señalada y multada el año pasado por varias infracciones de seguridad que iban desde unas rutas de acceso poco seguras al almacenamiento inadecuado de materiales volátiles y a la falta de formación de sus supervisores de seguridad, indicó la web noticiosa Paper.

Mongolia Interior es una región clave para la extracción de carbón y de otros minerales y materias raras. Según los críticos, esta actividad ha asolado el paisaje tradicional de montañas, estepa cubierta de pastos y desiertos.

China depende mayoritariamente del carbón para la generación de energía y ha tratado de reducir el número de accidentes en minas poniendo más énfasis en la seguridad y cerrando instalaciones más pequeñas que carecían del equipamiento necesario.

La mayoría de los decesos en el sector se atribuyen a explosiones provocadas por la acumulación de metano y polvo de carbón, o a ahogamientos provocados por la entrada de los mineros en pozos abandonados por inundaciones.

En los últimos meses, China ha registrado numerosos accidentes letales en la industria y la construcción debido a la escasa formación y regulación en seguridad, a la corrupción oficial y a la tendencia de las empresas a recortar gastos para obtener beneficios.

La economía china se ha ralentizado en parte como consecuencia de los draconianos confinamientos y cuarentenas impuestos bajo el ahora abandonado protocolo de “cero COVID”.