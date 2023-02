Alza de acciones de chips liderada por Nvidia saca a Wall Street de la depresión por la Fed

Por Johann M Cherian

23 feb (Reuters) - Los índices bursátiles estadounidenses subían el jueves, ya que una fuerte previsión de ventas de Nvidia impulsaba a los fabricantes de chips y contrarrestaba las preocupaciones de que la Reserva Federal siga subiendo las tasas de interés durante más tiempo tras datos que mostraron un mercado laboral ajustado.

* A las 1510 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones subía 140,33 puntos, o un 0,42%, a 33.185,42 unidades; el índice S&P 500 ganaba 23,46 puntos, o un 0,59%, a 4.014,51 unidades; y el Nasdaq Composite mejoraba 64,38 puntos, o un 0,56%, a 11.571,45 unidades.

* Nvidia Corp avanzaba un 14,3%, a un máximo de más de 10 meses, tras pronosticar ventas trimestrales superiores a las estimaciones e informar de un aumento en el uso de sus chips para servicios de inteligencia artificial como chatbots.

* Otros fabricantes de semiconductores como Broadcom Inc , Qualcomm Inc, Intel Corp y Advanced Micro Devices Inc subían entre un 0,3% y un 3,8%. El índice Philadelphia SE Semiconductor trepaba un 2,7%.

* Sin embargo, las ganancias eran frenadas por datos que mostraron que el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidio de desempleo cayó de forma inesperada la semana pasada, indicando que las condiciones del mercado laboral siguen siendo ajustadas.

* "Los mercados están siguiendo los resultados de Nvidia", dijo Robert Pavlik, gestor de carteras de Dakota Wealth. "Los inversores no están prestando demasiada atención a los datos económicos que hemos tenido y se ha producido un pequeño repunte en una acción muy popular como Nvidia".

* Un informe separado confirmó que la economía creció de forma sólida en el cuarto trimestre, aunque gran parte del aumento de la producción se debió a la acumulación de existencias en las empresas.

* Nueve de los 11 principales sectores del S&P 500 subían. No obstante, los servicios de comunicación caían un 0,7%, perjudicados por el desplome del 4,6% de Netflix Inc tras conocerse que está recortando los precios de las suscripciones en 30 países.

(Reporte de Johann M Cherian y Sruthi Shankar en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)