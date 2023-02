Un año después siguen llegando mil ucranianos a la semana a España

Madrid, 22 feb. A dos días de cumplirse el primer año del comienzo de la invasión rusa en Ucrania, a España siguen llegando unos mil refugiados ucranianos a la semana.

Una "acogida sin precedentes", dijo este miércoles el ministro español de Migraciones, José Luis Escrivá, al exponer los datos de la llegada de ucranianos a España, que ha dado protección temporal a 168.131 de ellos que huyen de la guerra, de los que un tercio son menores.

El ministro visitó un centro de recepción de estos refugiados en Pozuelo de Alarcón, cerca de Madrid, uno de los cuatro que el Gobierno español puso en marcha.

Entre marzo y abril del año pasado las llegadas fueron "más intensas", unas 8.000 a la semana, desde mayo hasta principios de julio se redujeron a 4.000 y desde el final del verano "no ha cambiado el patrón y el ritmo es constante", con unas mil a la semana, detalló.

Escrivá no concretó el número de ucranianos que pueden haber regresado a su país, porque "es muy difícil" hacer una estimación, si bien subrayó que la cifra "puede ser significativa".

No obstante, remarcó que el plan de contingencia que el Gobierno tenía previsto para recibir una nueva oleada de refugiados ante la crudeza del invierno por la falta de electricidad y calefacción en Ucrania no se ha tenido que activar porque el ritmo de llegadas no ha aumentado.

Unos 82.000 ucranianos se han empadronado en España y 36.000 menores están escolarizados, una tasa por encima de la media de la Unión Europea, según estos datos.

Entre las barreras para su integración, el 56 por ciento señala la sensación de provisionalidad y el 55 el desconocimiento del idioma.

Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, mantuvo un encuentro con refugiados ucranianos, a los que trasladó el compromiso de España para defender la integridad territorial y la libertad en su país.

El éxodo sin precedentes desde el comienzo de la invasión hizo que por primera vez se activara una directiva europea de protección temporal, redactada hace veinte años tras el conflicto bélico de los Balcanes, que garantiza a los desplazados permiso de residencia y trabajo, acceso a la sanidad y la educación, y ayudas económicas en los países de acogida.

Más de siete millones de personas salieron hacia otros países europeos desde que comenzó la guerra, según Acnur.