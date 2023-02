Ricky Rubio: "Si estoy sano, me gustaría jugar el Mundial"

Chicago (EE.UU.), 22 feb. El español Ricky Rubio, base de los Cleveland Cavaliers en la NBA, aseguró este miércoles que si está "sano", le gustaría jugar el Mundial de 2023 con España, aunque destacó que sigue volviendo a su "ritmo competitivo" después de la lesión de cruzado sufrida en diciembre de 2021.

"Todavía estoy volviendo a mi ritmo competitivo y todavía estamos lejos del inicio del Mundial así que debo ser paciente. Pero si estoy sano, me gustaría jugar. Aunque quedan meses por delante y acabo de volver a las canchas tras mucho tiempo fuera", afirmó Rubio en una entrevista a la FIBA.

Tras más de un año de baja, Rubio volvió a competir con los Cavaliers el pasado enero e integra a uno de los equipos más competitivos de la Conferencia Este, en el que promedia 5.7 puntos, 2.5 rebotes y 3.8 asistencias por partido.

El base español ya sabe lo que es ganar un Mundial y fue además el Jugador Más Valioso de la edición de China 2019, cuando España se coronó contra Argentina.

"Probablemente fue uno de los días más felices de mi vida. Ganar una Copa del Mundo es algo increíble y saber que tu has ayudado a tu país, entre tantos aspirantes, a lograrlo es sencillamente fantástico, único, increíble. Cuando juegas por la selección de tu país, quieres ganar, quieres traer felicidad a tu gente y la verdad es que jugamos un gran torneo", dijo Rubio.

"El grupo humano fue sencillamente increíble. Este torneo fue muy, pero muy, competitivo, tuvimos unas batallas increíbles antes muchos equipos, pero logramos nuestra meta: ser campeones del mundo. Jamás olvidaré la felicidad que sentimos al levantar la copa y llevárnosla a casa", agregó.

A nivel personal, Rubio aseguró que "cada día" se encuentra mejor y disfruta a diario de "poder estar haciendo lo que más" le gusta.

"Es frustrante estar lesionado fuera de las canchas y según te vas haciendo mayor vas viendo las cosas de forma distinta, de forma más madura. Quieres volver en la mejor forma posible y disfrutar de este deporte todo lo que puedas", afirmó.

"Es genial poder volver en un momento de alta competitividad y poder estar con los compañeros y ganar partidos. Me gusta el rol de veterano que tengo. Me encanta ayudar a los más jóvenes de la misma manera que me ayudaron a mi antes otros en mi carrera", prosiguió.

Expresó además su satisfacción por el hecho de que España ya se haya clasificado para el Mundial de 2023 y manifestó su alegría por la victoria en el último Eurobasket pese a que la lesión le impidiera sumarse a la expedición de Sergio Scariolo.

"Me alegré mucho por mis compañeros, me emocioné mucho y me alegró mucho verlos jugar así de bien y llevarse el trofeo a casa. Jugaron un torneo buenísimo y se vio la gran química y la unión del equipo. Fue increíble. Es un gran ejemplo para todos de cómo se ganan las medallas", destacó.

"Sergio Scariolo, hizo un nuevo grandísimo trabajo con jugadores jóvenes que no tenían tanta experiencia a nivel internacional. Fue algo brillante por parte de un entrenador brillante", concluyó.