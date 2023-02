Puestos, puntos, rachas y calendario en la pugna por la permanencia

Madrid, 22 feb. Del undécimo puesto del Girona al último del Elche, diez equipos compiten a estas alturas de la temporada por asegurar la permanencia en LaLiga Santander, a falta de dieciséis jornadas para el cierre de la competición:

11º. Girona (27 puntos). Racha últimas 5 jornadas: DDVDV.

Calendario: Athletic (F), GETAFE (F), Atlético de Madrid (C), Rayo Vallecano (F), ESPANYOL (C), Barcelona (F), ELCHE (C), VALLADOLID (F), Real Madrid (C), SEVILLA (F), Mallorca (C), Real Sociedad (F), Villarreal (C), CELTA (F), Betis (C) y Osasuna (F).

12º. Sevilla (25 puntos). Racha últimas 5 jornadas: VVDVE.

Calendario: Osasuna (C), Atlético de Madrid (F), ALMERÍA (C), GETAFE (F), CÁDIZ (F), CELTA (C), VALENCIA (F), Villarreal (C), Athletic Club (F), GIRONA (C), ESPANYOL (C), VALLADOLID (F), Betis (C), ELCHE (F), Real Madrid (C) y Real Sociedad (F).

13º. Espanyol (24 puntos). Racha últimas 5 jornadas: VDEDV.

Calendario: Mallorca (F), VALLADOLID (F), Real Madrid (F), CELTA (C), GIRONA (F), Athletic Club (C), Betis (F), CÁDIZ (C), Villarreal (F), GETAFE (C), SEVILLA (F), Barcelona (C), Rayo Vallecano (F), Atlético de Madrid (C), VALENCIA (F) y ALMERÍA (C).

14º. Celta (24 puntos). Racha últimas 5 jornadas: DVVDE.

Calendario: VALLADOLID (C), Osasuna (F), Rayo Vallecano (C), ESPANYOL (F), ALMERÍA (C), SEVILLA (F), Mallorca (C), Real Madrid (F), ELCHE (C), Villarreal (F), GETAFE (F), VALENCIA (C), Athletic Club (F), GIRONA (C), CÁDIZ (F) y Barcelona (C).

15º. Valladolid (24 puntos). Racha últimas 5 jornadas: DVVED.

Calendario: CELTA (F), ESPANYOL (C), ELCHE (F), Athletic Club (C), Real Madrid (F), Mallorca (C), Villarreal (F), GIRONA (C), VALENCIA (F), Atlético de Madrid (C), Rayo Vallecano (F), SEVILLA (C), CÁDIZ (F), Barcelona (C), ALMERÍA (F) y GETAFE (C).

16º. Getafe (22 puntos). Racha últimas 5 jornadas: DDEEV.

Calendario: Villarreal (F), GIRONA (C), CÁDIZ (F), SEVILLA (C), Athletic Club (F), Real Sociedad (F), Barcelona (C), Mallorca (F), ALMERÍA (C), ESPANYOL (F), CELTA (C), Real Madrid (F), ELCHE (C), Betis (F), Osasuna (C) y VALLADOLID (F).

17º. Almería (22 puntos). Racha últimas 5 jornadas: EVDDD.

Calendario: Barcelona (C), Villarreal (C), SEVILLA (F), CÁDIZ (C), CELTA (F), VALENCIA (C), Atlético de Madrid (F), Athletic Club (C), GETAFE (F), Real Madrid (F), ELCHE (C), Osasuna (F), Mallorca (C), Real Sociedad (F), VALLADOLID (C) y ESPANYOL (F).

18º. Cádiz (22 puntos). Racha últimas 5 jornadas: DVDVD.

Calendario: Rayo Vallecano (C), Real Sociedad (F), GETAFE (C), ALMERÍA (F), SEVILLA (C), Betis (F), Real Madrid (C), ESPANYOL (F), Osasuna (C), VALENCIA (C), Atlético de Madrid (F), Mallorca (F), VALLADOLID (C), Villarreal (F), CELTA (C) y ELCHE (F).

19º. Valencia (20 puntos). Racha últimas 5 jornadas: DDDDD.

Calendario: Real Sociedad (C), Barcelona (F), Osasuna (C), Atlético de Madrid (F), Rayo Vallecano (C), ALMERÍA (F), SEVILLA (C), ELCHE (F), VALLADOLID (C), CÁDIZ (F), Villarreal (C), CELTA (F), Real Madrid (C), Mallorca (F), ESPANYOL (C) y Betis (F).

20º. Elche (9 puntos). Racha últimas 5 jornadas: EDVDD.

Calendario: Betis (C), Mallorca (F), VALLADOLID (C), Real Sociedad (F), Barcelona (C), Osasuna (F), GIRONA (F), VALENCIA (C), CELTA (F), Rayo Vallecano (C), ALMERÍA (F), Atlético de Madrid (C), GETAFE (F), SEVILLA (C), Athletic Club (F) y CÁDIZ (C).

- En mayúsculas, actuales rivales directos por la permanencia. EFE

