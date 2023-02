Pemex nombra a nuevo subdirector de Comercialización de Crudo

(Bloomberg) -- Petróleos Mexicanos nombró a un nuevo subdirector de Comercialización de Crudo en medio de una reciente reorganización de la alta dirección de la asediada compañía petrolera estatal mexicana.

Bernardo Arturo Sánchez, exintegrante del equipo de ventas de la división comercial de Pemex, PMI, reemplaza a Emilio Sampayo Trujillo, según personas familiarizadas con la situación. Otros cambios recientes incluyen a Celina Torres Uribe nombrada subdirectora de Análisis de Crudo en PMI y Pablo Zapata como gerente de análisis de crudo, según las personas.

Un representante de Pemex no respondió a una solicitud de comentarios. Sánchez no pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios.

El nombramiento se produce al tiempo que la división PMI podría volverse obsoleta dado que el presidente Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, pretende eventualmente satisfacer las necesidades energéticas del país internamente, lo que pondría fin a la necesidad de Pemex de una división comercial. Al mismo tiempo, la compañía está bajo presión para encontrar nuevas formas de ingresos, a medida que lucha por obtener ganancias después de una década y media de disminución de la producción y el aumento de pagos de deuda. Con una carga de US$105.000 millones, Pemex es la petrolera más endeudada del mundo.

El año pasado, varios otros ejecutivos dejaron sus cargos, incluidos Armando Mejía Sánchez, ex director comercial de crudo, quien se retiró en agosto, y Antonio López Velarde, quien fue reemplazado por Carlos Cortez como director financiero interino de Pemex en septiembre.

Nota Original:Pemex Names New Deputy of Crude Trading in Executive Shake-Up

More stories like this are available on bloomberg.com

©2023 Bloomberg L.P.