Miércoles, 22 de febrero de 2023 (12.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

PAPA

El papa pide un alto el fuego en Ucrania y el inicio de negociaciones de paz

Ciudad del Vaticano. El papa Francisco pidió hoy un alto el fuego en Ucrania y que se inicien negociaciones de paz al recordar que el próximo viernes se cumplirá un año del comienzo de la invasión rusa que supuso el inicio de la guerra en ese país, lo que calificó de "un triste aniversario". "Hago un llamamiento a todos los que tienen autoridad sobre las naciones para que se impliquen en el final del conflicto, se comprometan en un alto el fuego y se inicien negociaciones de paz", dijo el pontífice al término de la audiencia general celebrada en el Vaticano.

START III

La Duma rusa aprueba suspensión del tratado de desarme nuclear START III

Moscú. Los diputados de la Duma o Cámara Baja del Parlamento ruso aprobaron este miércoles la suspensión del tratado de desarme nuclear START III o Nuevo START, a propuesta del presidente ruso, Vladímir Putin. La respectiva ley fue tomada por unanimidad y entrará en vigor tras su publicación oficial. De acuerdo a la norma, propuesta ayer por Putin durante su discurso sobre el estado de la nación, será el propio jefe del Kremlin el que decida en el futuro si Moscú retorna al cumplimiento de sus obligaciones en el marco de ese tratado de control de armas, el último que aún estaba vigente entre Rusia y EEUU.

UE

La UE destaca la "contribución crucial" del START III a la seguridad mundial

Bruselas. La Unión Europea (UE) deplora el anuncio del presidente ruso, Vladímir Putin, de suspender las obligaciones de su país en virtud del Nuevo Tratado START, al que los Veintisiete conceden "la máxima importancia" y consideran una "contribución crucial" a la seguridad internacional y europea. "La suspensión del tratado o su expiración sin un acuerdo de seguimiento adecuado socavaría la arquitectura de seguridad europea y retrasaría sustancialmente los esfuerzos de control de armas, lo que no beneficia a ninguno de los Estados partes del Nuevo START, ni a ningún otro país", advierte Borrell.

RUSIA

El viceministro de Exteriores ruso Riabkov no descarta que EEUU abandone el START III

Moscú, 22 feb. El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia Serguéi Riabkov afirmó hoy que no descarta que Estados Unidos abandone el tratado de desarme nuclear START III o Nuevo START, cuya suspensión por Moscú anunció este martes el presidente ruso, Vladímir Putin. "No descarto nada. Con anterioridad ellos (los estadounidenses) han denunciado muchos tratados", dijo Riabkov a la prensa, según la agencia Interfax, al contestar a la pregunta de si EEUU podría abandonar el Nuevo START, en único tratado vigente de desarme nuclear, en repuesta a su suspensión por Rusia. Agregó que "es difícil pronosticar" la reacción de Washington, pero aseveró que la línea de conducta de EEUU "no infunde optimismo".

MISIL

Rusia realizó una prueba de un misil que resultó fallida mientras Biden visitaba Kiev

Nueva York. Rusia realizó un ensayo de un misil balístico intercontinental, que al parecer resultó fallida y se produjo momentos antes o mientras el presidente de EEUU, Joe Biden, se encontraba de visita en Kiev, aseguró la CNN, que citó como fuente a funcionarios estadounidenses que no identificó. La CNN informó inicialmente de que la prueba se desarrolló mientras Biden estaba ya en Ucrania, pero uno de los funcionarios consultados rectificó y señaló posteriormente que el test tuvo lugar con anterioridad a la llegada del presidente a ese país. Otra fuente consultada por la cadena confirmó el ensayo, que tuvo lugar el lunes, aunque no concretó el momento del día en que se produjo. Rusia notificó a EEUU a través de una llamada telefónica su intención de realizar esta prueba.

CHINA

China apuesta por desarrollar los lazos con Rusia pese a la tensión en mundo

Moscú. El máximo responsable de la diplomacia china, Wang Yi, afirmó hoy que China apuesta por el desarrollo de sus relaciones con Rusia pese a la cambiante situación en el mundo, durante una reunión en Moscú con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. "Nuestras relaciones se desarrollan dinámicamente y, pese a la elevada turbulencia en la arena mundial, exhibimos cohesión y disposición de defender nuestros intereses sobre la base del respeto internacional y papel central de la ONU", dijo a su vez Lavrov. "China y Rusia siempre mantienen su decisión estratégica de avanzar firmemente en el cauce de la formación de un mundo multipolar. Siempre hemos estado a favor de la multipolaridad, y en contra de acciones unilaterales y el hegemonismo", añadió Wang.

ESPAÑA

España concede protección a 168.000 ucranianos en el primer año de guerra

Madrid. A dos días de cumplirse el primer año del comienzo de la guerra en Ucrania, España ha concedido la protección temporal a 168.131 ciudadanos y residentes de ese país, un tercio de los cuales son menores, según datos del Ministerio del Interior. El 63 % de los refugiados son mujeres (105.998) y el 37 % son hombres (62.133); por edades, el 33 % son menores, el 25,5 % tienen entre 19 y 35 años, el 34,5 % tiene entre 36 y 64, y solo el 7 % tiene más de 65 años. La mayoría (98,2 %) son ciudadanos ucranianos, mientras que el 1,8 % son personas de otras nacionalidades que residían legalmente en Ucrania al estallar la guerra, cuando el país fue invadido por el ejército ruso.

_______________

ISRAEL PALESTINA

Mueren seis palestinos por fuego israelí en una redada en Cisjordania ocupada

Jerusalén. Seis palestinos murieron este miércoles y más de setenta resultaron heridos por disparos del Ejército israelí durante una redada militar en la ciudad de Nablus, en el norte de Cisjordania ocupada, en medio de un repunte de violencia que ha dejado más de 60 muertos en 2023. El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) confirmó la muerte de los seis palestinos, entre los que hay un anciano de 72 años y aseguró que entre los heridos hay al menos seis en estado de gravedad. Redadas como las de hoy se han hecho casi cotidianas desde finales de marzo de 2022, cuando Israel lanzó su operación "Romper la ola" como respuesta a una serie de ataques mortales por parte de palestinos o árabes israelíes.

JAPÓN CHINA

China protesta a Japón por sus "desarrollos negativos" en torno a Taiwán

Tokio. China trasladó hoy a Japón su preocupación por los "desarrollos negativos" de Tokio en torno a Taiwán y "en connivencia con potencias de fuera de la región", durante el diálogo de seguridad celebrado hoy en la capital nipona entre viceministros de ambos países. El vicecanciller chino, Sun Weidong, trasladó esta protesta a su homólogo japonés, Shigeo Yamada, quien a su vez mostró la inquietud del Ejecutivo nipón por las incursiones de supuestos globos espías chinos en el espacio aéreo nipón y por las crecientes maniobras navales chinas en torno al archipiélago japonés.

IRÁN NUCLEAR

Irán afirma que el OIEA investiga el supuesto enriquecimiento de uranio al 84 %

Teherán. Irán afirmó este miércoles que inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) se encuentran en Teherán para aclarar las "ambigüedades" surgidas después de que se hallasen en instalaciones del país persa partículas de uranio a una pureza del 84 %, nivel cercano al necesario para fabricar una bomba nuclear.Irán negó de forma tajante que esté enriqueciendo uranio a esos niveles tan cercanos al 90 % necesario para alimentar una bomba atómica. "La existencia de una o varias partículas de uranio con una pureza por encima del 60 % de enriquecimiento no significa que se haya enriquecido por encima del 60 %", dijo el lunes el portavoz de la Organización de Energía Atómica de Irán (AEAI), Behruz Kamalvandí.

G20 INDIA

La India acoge reunión del G20 centrada en la economía y la tensión global

Nueva Delhi. Las reuniones de delegados de finanzas y bancos centrales del G20 comenzaron este miércoles en la ciudad india de Bangalore, con la India orientada a impulsar esfuerzos colectivos para hacer frente a las vulnerabilidades económicas y las tensiones geopolíticas. "Las discusiones financieras del G20 incluirán el fortalecimiento de los bancos de desarrollo bilaterales para enfrentar los desafíos globales compartidos del siglo XXI, el financiamiento de las ciudades del mañana y el avance de la agenda fiscal internacional, entre otros", dijo en la inauguración del periodo de sesiones de trabajo el ministro indio de Información y Telecomunicaciones, Anurag Thakur.

YIHADISTAS SOMALIA

Al menos diez civiles muertos en un ataque de Al Shabab en Somalia

Mogadiscio. Al menos diez civiles murieron y otros tres resultaron heridos este martes en un ataque del grupo yihadista Al Shabab en la capital de Somalia, Mogadiscio, confirmó el Ministerio de Información de este país del Cuerno de África. El ataque tuvo lugar en un edificio residencial del barrio de Abdicasis, en el este de la ciudad, en el que eran atendidos combatientes heridos de una milicia progubernamental llamada Macawisley. Familiares de los milicianos heridos estaban presentes cuando comenzó el atentado con un atacante suicida que se inmoló en la puerta en torno a las 12:00 GMT, si bien el asedio duró más de siete horas en las que las fuerzas de seguridad se enfrentaron a los terroristas.

GRAMMY LATINOS

La ciudad española de Sevilla acogerá la gala de los Premios Grammy Latinos 2023

Sevilla (España). La ciudad española de Sevilla (sur) acogerá la ceremonia de entrega de los Premios Grammy Latinos 2023, que otorga desde 1959 la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos. La ceremonia será el próximo otoño, según confirmó este miércoles el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, en una publicación en Twitter. La entrega de estos premios sale por vez primera de EEUU. EFE

