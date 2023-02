Miércoles, 22 de febrero de 2023 (09.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

UE

La UE destaca la "contribución crucial" del START III a la seguridad mundial

Bruselas. La Unión Europea (UE) deplora el anuncio del presidente ruso, Vladímir Putin, de suspender las obligaciones de su país en virtud del Nuevo Tratado START, al que los Veintisiete conceden "la máxima importancia" y consideran una "contribución crucial" a la seguridad internacional y europea. "La suspensión del tratado o su expiración sin un acuerdo de seguimiento adecuado socavaría la arquitectura de seguridad europea y retrasaría sustancialmente los esfuerzos de control de armas, lo que no beneficia a ninguno de los Estados partes del Nuevo START, ni a ningún otro país", advierte Borrell.

RUSIA

El viceministro de Exteriores ruso Riabkov no descarta que EEUU abandone el START III

Moscú, 22 feb. El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia Serguéi Riabkov afirmó hoy que no descarta que Estados Unidos abandone el tratado de desarme nuclear START III o Nuevo START, cuya suspensión por Moscú anunció este martes el presidente ruso, Vladímir Putin. "No descarto nada. Con anterioridad ellos (los estadounidenses) han denunciado muchos tratados", dijo Riabkov a la prensa, según la agencia Interfax, al contestar a la pregunta de si EEUU podría abandonar el Nuevo START, en único tratado vigente de desarme nuclear, en repuesta a su suspensión por Rusia. Agregó que "es difícil pronosticar" la reacción de Washington, pero aseveró que la línea de conducta de EEUU "no infunde optimismo".

MISIL

Rusia realizó una prueba de un misil que resultó fallida mientras Biden visitaba Kiev

Nueva York. Rusia realizó un ensayo de un misil balístico intercontinental, que al parecer resultó fallida y se produjo momentos antes o mientras el presidente de EEUU, Joe Biden, se encontraba de visita en Kiev, aseguró la CNN, que citó como fuente a funcionarios estadounidenses que no identificó. La CNN informó inicialmente de que la prueba se desarrolló mientras Biden estaba ya en Ucrania, pero uno de los funcionarios consultados rectificó y señaló posteriormente que el test tuvo lugar con anterioridad a la llegada del presidente a ese país. Otra fuente consultada por la cadena confirmó el ensayo, que tuvo lugar el lunes, aunque no concretó el momento del día en que se produjo. Rusia notificó a EEUU a través de una llamada telefónica su intención de realizar esta prueba.

RUSIA

Rusia responde al jefe de Wagner que no hay falta de munición en el frente

Moscú. El Ministerio ruso de Defensa calificó de "absolutamente falsas" las declaraciones "exaltadas" del jefe del grupo de mercenarios Wagner, Yevgueni Prigozhin, de que el Ejército ha dejado de suministrar a sus combatientes munición en el frente del Donbás y que ello equivale a una "traición" del alto mando militar. "El mando del grupo conjunto de tropas (en Ucrania) presta especial, constante y prioritaria atención a la dotación de todo lo necesario a los voluntarios y militares de las unidades de asalto", señaló en un comunicado el Ministerio de Defensa, que lleva semanas calificando a los mercenarios de Wagner de "voluntarios".

JAPÓN CHINA

China protesta a Japón por sus "desarrollos negativos" en torno a Taiwán

Tokio. China trasladó hoy a Japón su preocupación por los "desarrollos negativos" de Tokio en torno a Taiwán y "en connivencia con potencias de fuera de la región", durante el diálogo de seguridad celebrado hoy en la capital nipona entre viceministros de ambos países. El vicecanciller chino, Sun Weidong, trasladó esta protesta a su homólogo japonés, Shigeo Yamada, quien a su vez mostró la inquietud del Ejecutivo nipón por las incursiones de supuestos globos espías chinos en el espacio aéreo nipón y por las crecientes maniobras navales chinas en torno al archipiélago japonés.

IRÁN UE

Irán anuncia nuevas sanciones "recíprocas" contra la UE

Teherán. Irán anunció nuevas sanciones contra 36 personas y entidades de la Unión Europea (UE) y el Reino Unido como respuesta a las recientes medidas restrictivas adoptadas por Bruselas. Entre los sancionados se encuentra la ministra de Igualdad francesa, Isabelle Rome; el eurodiputado belga Frederique Ries; la política alemana Renata Alt o el comodoro Adrian Fryer, al cargo de la flota británica en Oriente Medio, informó anoche el Ministerio de Exteriores iraní. Las sanciones prohíben a las personas afectadas la entrada en Irán, ordenan la confiscación de sus propiedades y activos en suelo iraní, y el bloqueo de sus cuentas bancarias en el país.

G20 INDIA

La India acoge reunión del G20 centrada en la economía y la tensión global

Nueva Delhi. Las reuniones de delegados de finanzas y bancos centrales del G20 comenzaron este miércoles en la ciudad india de Bangalore, con la India orientada a impulsar esfuerzos colectivos para hacer frente a las vulnerabilidades económicas y las tensiones geopolíticas. "Las discusiones financieras del G20 incluirán el fortalecimiento de los bancos de desarrollo bilaterales para enfrentar los desafíos globales compartidos del siglo XXI, el financiamiento de las ciudades del mañana y el avance de la agenda fiscal internacional, entre otros", dijo en la inauguración del periodo de sesiones de trabajo el ministro indio de Información y Telecomunicaciones, Anurag Thakur.

MÉXICO GARCÍA LUNA

"Jamás negocié ni pacté con criminales", dice el expresidente Felipe Calderón

Ciudad de México. El expresidente de México Felipe Calderón (2006-2012) afirmó este martes que durante su administración jamás negoció ni pactó con criminales y combatió al Cartel del Pacífico, tras al veredicto en Estados Unidos del caso García Luna. El exsecretario de Seguridad Pública mexicano Genaro García Luna fue declarado este martes culpable de tráfico de drogas en el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, por lo que podría ser condenado a cadena perpetua. "Como Presidente de México luché con toda determinación en contra de la delincuencia, con la ley en la mano y sin hacer distinción entre grupos. Jamás negocié ni pacté con criminales. Jamás usé la investidura presidencial para abogar por sus intereses", señaló Calderón.

AUSTRALIA ESPIONAJE

El servicio de Inteligencia de Australia denuncia un espionaje extranjero "sin precedentes"

Sídney (Australia). El servicio de Inteligencia de Australia denuncia que el país oceánico afronta problemas de espionaje e interferencia extranjera "sin precedentes", sin concretar de qué países, en un contexto de creciente competencia con China en la estratégica y conflictiva región del Indopacífico. El director general de la Organización Australiana de Seguridad e Inteligencia (ASIO), Mike Burgess, señaló anoche en un discurso que "múltiples naciones" y "adversarios extranjeros sofisticados" están detrás de estas actividades.

YIHADISTAS SOMALIA

Al menos diez civiles muertos en un ataque de Al Shabab en Somalia

Mogadiscio. Al menos diez civiles murieron y otros tres resultaron heridos este martes en un ataque del grupo yihadista Al Shabab en la capital de Somalia, Mogadiscio, confirmó el Ministerio de Información de este país del Cuerno de África. El ataque tuvo lugar en un edificio residencial del barrio de Abdicasis, en el este de la ciudad, en el que eran atendidos combatientes heridos de una milicia progubernamental llamada Macawisley. Familiares de los milicianos heridos estaban presentes cuando comenzó el atentado con un atacante suicida que se inmoló en la puerta en torno a las 12:00 GMT, si bien el asedio duró más de siete horas en las que las fuerzas de seguridad se enfrentaron a los terroristas. EFE

