Miércoles, 22 de febrero de 2023 (04.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

OTAN

La OTAN apoyará a Ucrania en la compra de armas ante la escalada de Putin

Bruselas. La OTAN asistirá a Ucrania en la creación de un sistema propio para adquirir armas que sea “efectivo” para seguir defendiéndose de Rusia, al considerar que el presidente ruso, Vladímir Putin, “se prepara para más guerra” casi un año después de iniciar la invasión de Ucrania. En una imagen simbólica de unidad comparecieron ante la prensa en la sede de la organización aliada su secretario general, Jens Stoltenberg; el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y el ministro ucraniano de Exteriores, Dmitro Kuleba, para hablar de las necesidades más acuciantes de Ucrania ante el recrudecimiento de la ofensiva rusa que esperan en primavera.

PUTIN

Rusia congela el desarme nuclear y se prepara para una larga campaña militar

Moscú. El presidente ruso, Vladímir Putin, congeló este martes el cumplimiento por parte de su país del último tratado de desarme nuclear aún vigente entre Rusia y EEUU, Nuevo START o START III, y adelantó que se prepara para una larga campaña militar en Ucrania. En un mensaje sobre el estado de la nación ante ambas cámaras del Parlamento, Putin no hizo ni una sola mención a un posible diálogo, defendió "el derecho de Rusia a ser fuerte" y acusó a Occidente de ser el único responsable de la tensión geopolítica en el mundo, incluido en Ucrania.

BIDEN

Biden contesta a Putin y asegura que Occidente no quiere destruir a Rusia

Varsovia. El presidente estadounidense, Joe Biden, contestó este martes a su homólogo ruso, Vladímir Putin, y aseguró que Occidente no quiere destruir a Rusia. "Estados Unidos y las naciones de Europa no buscan controlar o destruir a Rusia. Occidente no planea atacar a Rusia", afirmó Biden en un discurso en el antiguo castillo real de Varsovia.

RUSIA CHINA

Las relaciones entre China y Rusia son "sólidas como una roca", según Wang Yi

Moscú. Las relaciones entre China y Rusia son "sólidas como una roca" y superarán cualquier prueba de la actual situación internacional variable, declaró hoy el máximo responsable de la diplomacia china, Wang Yi, tras una reunión con el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Nikolái Pátrushev. El representante de la diplomacia china, citado por la agencia TASS, valoró altamente el aporte de Rusia en el fortalecimiento de la interacción estratégica entre Moscú y Pekin y aseguró que China está dispuesta a "defender decididamente" los intereses nacionales y la cooperación mutuamente provechosa "en todas las direcciones".

EEUU GARCÍA LUNA

García Luna es declarado culpable de narcotráfico en tribunal de Nueva York

Nueva York. El exsecretario de Seguridad Pública mexicano Genaro García Luna fue declarado este martes culpable de tráfico de drogas en el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, por lo que podría ser condenado a cadena perpetua. Tras la deliberación, los doce miembros del jurado lo han considerado culpable de cinco cargos por unanimidad.

PERÚ TOLEDO

EEUU concede extradición del expresidente Toledo a Perú, según la Fiscalía

Lima. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha concedido la extradición del expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006), solicitado por la Justicia del país andino por delitos de corrupción, informó este martes la Fiscalía de Perú. "La Fiscalía de la Nación, como autoridad central en materia de extradiciones, informa que se ha tomado conocimiento que el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América concedió la extradición de Alejandro Toledo Manrique, por los delitos de colusión y lavado de activos", detalló la Fiscalía en Twitter.

PERÚ CASTILLO

Castillo pide a la CIDH su libertad y restitución como presidente de Perú

Lima. El expresidente peruano Pedro Castillo solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordene al Estado peruano su "inmediata libertad" y restitución como mandatario del país andino, informó este martes su exministro de Defensa Walter Ayala. El exmandatario, quien venció en las elecciones presidenciales de 2021, cumple en la actualidad 18 meses de prisión preventiva, mientras el Ministerio Público lo investiga por la presunta comisión del delito de rebelión tras su fallido autogolpe del 7 de diciembre pasado.

BRASIL LLUVIAS

Sube a 46 el número de muertos por las lluvias torrenciales en Sao Paulo

Sao Paulo. El número de fallecidos por las fuertes lluvias que azotan desde el sábado el litoral del estado brasileño de Sao Paulo subió este martes de 40 a 46, mientras que las autoridades aún buscan a unos 40 desaparecidos, según el último balance oficial.La zona más castigada es el municipio de Sao Sebastiao, donde se han reportado 45 muertes por la que ya es "una de las mayores tragedias de la historia" de la región, que soportó un nivel de precipitaciones récord en la historia del país, con más de 680 milímetros en 24 horas.

R.UNIDO BREXIT

Varios ministros amenazan a Sunak con dimitir por el acuerdo sobre Irlanda del Norte

Londres. Varios cargos del Gobierno británico han anunciado al primer ministro, Rishi Sunak, su intención de dimitir si el acuerdo con la Unión Europea sobre el Protocolo norirlandés "socava" la soberanía británica de Irlanda del Norte, según informan este martes medios nacionales. Según revela el diario "The Times", Sunak, ha sido advertido de que algunos parlamentarios conservadores del ala más euroescéptica del partido podrían renunciar a sus puestos en el Ejecutivo a consecuencia del impás que atraviesa actualmente ese mecanismo, parte del acuerdo del Brexit pactado entre Londres y Bruselas.

AUSTRALIA ESPIONAJE

Inteligencia de Australia denuncia un espionaje extranjero "sin precedentes"

Sídney (Australia). El servicio de Inteligencia de Australia denuncia que el país oceánico afronta problemas de espionaje e interferencia extranjera "sin precedentes", sin concretar de qué países, en un contexto de creciente competencia con China en la estratégica y conflictiva región del Indopacífico. El director general de la Organización Australiana de Seguridad e Inteligencia (ASIO), Mike Burgess, señaló anoche en un discurso que "múltiples naciones" y "adversarios extranjeros sofisticados" están detrás de estas actividades.

EEUU GOOGLE

Una familia contra Google en el Supremo de EEUU: "No le tenemos miedo"

Washington. González contra Google. El nombre del caso que examinó este martes el Supremo estadounidense enfrentó a la familia de una joven asesinada por el Estado Islámico contra la plataforma de internet, a la que la madre y el padrastro de la chica dijeron no tenerle miedo: "Nos sentimos confiados"."Nos sentimos muy positivos y solamente queremos justicia, no solamente para nuestra familia, sino para todas las familias que han sufrido una pérdida", dijo Beatriz González, madre de Nohemi, a la salida de la vista oral en Washington.

CINE BERLINALE

La Berlinale se rinde a Spielberg, un Oso de Oro de Honor perfecto para el festival

Berlín (Efe).- La Berlinale se rindió hoy sin condiciones a Steven Spielberg, el Oso de Oro de Honor de la presente edición del festival, quien acudió a la capital alemana derrochando una mezcla de inteligencia, humanidad y sencillez poco habituales en el cine. "The Fabelmans" -2022-, su último filme, con siete nominaciones a los Oscar y que se proyectará en la gala especial donde recibirá el Oso de Honor, se ha convertido en una especie de "experiencia emocional", afirmó, en alusión a sus ingredientes autobiográficos. EFE

