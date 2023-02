Medios independientes cubanos denuncian la detención de dos reporteros

La Habana, 22 feb. Medios independientes de Cuba informaron este miércoles de la detención de dos redactores en las últimas horas, además de una caída en la red móvil de internet.

De acuerdo con diferentes diarios digitales, Vladimir Turró, del medio Cubanet, fue arrestado esta mañana tras salir de la casa de la líder del grupo disidente Damas de Blanco, Berta Soler, y liberado casi tres horas después.

Igualmente, este miércoles fue privado de la libertad durante varias horas el reportero Julio Aleaga, según informó el portal independiente 14ymedio.

"Me tuvieron dos horas dentro del carro (coche) y me llevaron a la estación (comisaría) de Zanja (...) me interrogaron dos oficiales por separado", dijo el comunicador en unas declaraciones retomadas por 14ymedio.

El pasado domingo, el reportero de Cubanet Osniel Carmona fue interrogado en un puesto de mando policial tras haber grabado en el último día de la Feria Internacional del Libro de La Habana.

En ese mismo sentido, la periodista Yoani Sánchez, quien dirige 14ymedio, denunció que la redacción de su medio sufrió un corte de internet y en sus líneas telefónicas.

El monopolio estatal ETECSA informó este miércoles que hubo problemas con las líneas móviles debido a "la falla de una tarjeta que afectó al equipo que interviene en el procesamiento de las llamadas".

Yoani Sánchez puso en duda la explicación: "Casualmente esos números (afectados) son de activistas, periodistas independientes y opositores. ¿Qué está pasando? Desgraciadamente esta es la isla del secretismo", criticó en declaraciones a EFE.

Sánchez también censuró las detenciones de este día y las calificó como "un intento de que las voces que quedamos dentro de Cuba o colguemos los hábitos del activismo, del periodismo independiente, de la oposición o del civismo o hagamos las maletas y nos vayamos". EFE

