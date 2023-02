La colombiana Camila Osorio admite que debe confiar más en sí misma

Mérida (México), 21 feb. La tenista Camila Osorio, la colombiana mejor clasificada en la WTA, admitió este martes que debe aprender a confiar más en sí misma y tener paciencia.

"Tengo que confiar en mí, estar más tranquila y tener paciencia, no acelerarme. Muchas veces cuando quiero las cosas con tanto anhelo al final se me va el hilo, de eso se aprende. Debo tener orden y hacer lo que entreno", explicó la tenista número 61 del mundo, tras ser eliminada en la primera ronda del torne mexicano Abierto de Mérida.

La polaca Magda Linette, primera favorita, vino de atrás y venció por (2) 6-7, 7-5 y 6-2 a Osorio, quien dejó ir dos 'match points' en el segundo set.

"Más que físicamente fue lo mental lo que me afectó hoy. Me bajé un poco, pero me ayudó el público. Me alentaron, todos los puntos me los celebraban. Fue exagerado, me encantó el apoyo, pero una lástima que se me fue", añadió la colombiana, que buscaba ganar el certamen, un WTA 250. EFE

