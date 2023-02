La argentina Nadia Podoroska anuncia que pondrá "una pausa" a su carrera

Mérida (México), 22 feb. La tenista Nadia Podoroska, la argentina mejor clasificada en el ránking de la WTA, anunció este martes que le pondrá una pausa a su carrera durante casi mes en el que intentará fortalecerse físicamente.

"Mi idea es no jugar ni Indian Wells ni Miami y entrenar en lo físico fuerte casi todo un mes", explicó la jugadora número 109 del mundo, tras ser eliminada del Abierto de Mérida, un torneo WTA 250.

Podoroska ha sufrido los últimos meses molestias en una cadera que le han impedido competir con regularidad y por ello, después de perder este martes en Mérida por 6-3 y 7-5 ante la ucrania Rebecca Peterson, se preparará mejor para volver al nivel con el que en 2020 fue semifinalista en Roland Garros.

"Hoy fue un partido un poco difícil para mí. No pude jugar bien como venía jugando en ningún momento. Rebecca empezó muy bien, potente. No estuve cómoda, debo tener un poco más de consistencia y concentración a nivel mental. Fue algo físico y mental lo que me costó hoy", sentenció la tenista de 26 años.EFE

rcg/ea