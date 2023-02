Hong Kong retira visado a científico chino que modificó bebés genéticamente

Hong Kong, 22 feb(EFE).-Las autoridades hongkonesas anunciaron anoche que anularon el visado de trabajo del científico chino que fue condenado a prisión por crear los primeros bebés modificados genéticamente del mundo, frustrando así sus planes de trasladar sus investigaciones a la ciudad.

Los funcionarios de inmigración de la excolonia británica sospecharon que el experto falsificó el formulario de solicitud, recoge hoy la radiotelevisión hongkonesa RTHK.

El científico chino He Jiankui, que fue liberado en abril del año pasado tras una condena de tres años, declaró el martes que su visado había sido aprobado gracias a un programa local de captación de talento, y que estaba buscando colaboradores para avanzar en su trabajo sobre terapia génica para enfermedades raras.

"Me estoy poniendo en contacto con universidades, organizaciones de investigación científica y empresas con sede en Hong Kong", declaró He, citado por medios locales. "Si hay oportunidades definitivas y adecuadas, consideraré la posibilidad de trabajar en la ciudad", añadió.

Sin embargo, a última hora del martes, las autoridades de la ciudad semiautónoma notificaron que habían anulado el correspondiente permiso a una persona que "aportó datos falsos" en la solicitud, y agregaron que se ha abierto una investigación penal.

La declaración gubernamental no nombraba a He, pero si aludía a los detalles de su caso, según el diario hongkonés Hong Kong Free Press.

Asimismo, la Administración precisó que quienes soliciten un visado en el futuro deberán declarar si tienen antecedentes penales, un requisito que el secretario de Trabajo, Chris Sun Yuk-han, admitió que no existía cuando He presentó sus formularios, según el rotativo The Standard.

El funcionario no quiso comentar sobre "casos individuales" y señaló que es el Departamento de Inmigración quien decide sobre los visados de entrada a la ciudad, perteneciente a la República Popular China pero con frontera propia en virtud del estatuto de gobierno posterior a la descolonización, a finales de los años 90.

El controvertido investigador, que saltó a la fama a nivel mundial en 2018 tras afirmar que había conseguido crear bebés manipulados genéticamente para resistir al VIH, aseguró recientemente que su intención era llevar a cabo investigaciones de edición genética en la excolonia británica utilizando inteligencia artificial.

He, profesor de la Universidad Sureña de Ciencia y Tecnología de la ciudad suroriental china de Shenzhen hasta su despido en enero de 2019, fue condenado en diciembre de ese año a 3 años de prisión por su experimento.

Del experimento de He, llevado a cabo mediante la técnica de edición genética CRISPR/Cas9, nacieron tres bebés: en 2018, dos gemelas llamadas Lulu y Nana, y el año siguiente, otra llamada Amy.

En su última aparición pública, en una conferencia en la Universidad de Hong Kong en noviembre de 2018, el científico se mostró "orgulloso" de su trabajo y recalcó que su estudio no tenía el objetivo de eliminar enfermedades genéticas sino de "dar a las niñas la habilidad natural" de resistir a una posible futura infección del VIH.

El escándalo llevó a las autoridades chinas a revisar sus normativas al respecto de la modificación genética en humanos, que ahora exigen una aprobación de nivel nacional para investigaciones clínicas en ese campo o en otras "tecnologías biomédicas de alto riesgo".

Asimismo, el Gobierno chino publicó nuevas directrices de reforma de los procesos de revisión ética en áreas como ciencias de la vida, medicina o inteligencia artificial. EFE

msc/aa