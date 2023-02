Contrario al resto, Deutsche Bank amplía operaciones en México

(Bloomberg) -- Deutsche Bank AG ve oportunidades en México donde otros bancos de inversión no las ven.

El banco alemán está expandiendo sus operaciones en la segunda economía más grande de América Latina, con miras a aprovechar el interés internacional en la base manufacturera del país, dijo Christiana Riley, directora ejecutiva de Deutsche Bank Americas. Eso significa enfocarse en proporcionar más derivados de divisas y renta fija a clientes corporativos, dijo.

La expansión contrasta fuertemente con la de los bancos, incluidos UBS Group AG y Credit Suisse Group AG, que en los últimos años han buscado reducir sus operaciones en México, a medida que buscan reducir costos y salir de mercados secundarios. Citigroup Inc. está vendiendo su unidad minorista, Banamex, mientras conserva su negocio de banca corporativa y de inversión.

“El volumen de inversión entrante está impulsando la necesidad de soluciones adicionales en materia de divisas y gestión de riesgo”, dijo Riley en una entrevista desde las oficinas del banco en Ciudad México. Con respecto a los recortes de empleo que enfrenta gran parte de la industria, dijo que el banco se centró en ver a quién podrían contratar, a medida que otras empresas despidieron personal en México y Estados Unidos.

El peso mexicano cotiza cerca de un máximo de cinco años y las acciones locales han tenido un fuerte comienzo de año, respaldadas por señales de que cada vez más empresas están reubicando fábricas a México para aprovechar su ubicación cercana a EE.UU., una tendencia conocida como nearshoring. Los parques industriales de la nación se están beneficiando de esta tendencia, con demanda de empresas de países como China, Italia, Alemania y Corea del Sur.

Tras reducir su presencia en 2016, el banco con sede Fráncfort comenzó a reconstruir su unidad comercial el año pasado, con Marliz Mejía como directora general de Deutsche Securities México. Mejía dijo que las operaciones locales, con una plantilla de 30 personas, estaban respaldadas por €120 millones (US$128 millones) de inversión de capital. La oficina comenzará este año a atender a clientes institucionales locales como fondos de pensiones, señaló el martes.

Mejía advirtió que los riesgos para el peso incluyen los efectos colaterales de una recesión en EE.UU. o una medida del banco central de México para desvincularse de la senda de alzas de tasas de la Fed. Las elecciones del próximo año también introducirán volatilidad en el peso, dijo.

Sin embargo, Mejía afirmó que aún no hay señales de que los inversionistas se estén cubriendo de un gran movimiento en el peso debido a las elecciones. Tampoco ha visto el uso arriesgado de derivados que generó grandes problemas en empresas mexicanas como Cemex y Comercial Mexicana a raíz de la crisis financiera de 2008.

“Los derivados con los que estamos trabajando, con nuestros clientes, están orientados a cubrir esos riesgos”, dijo. “No están orientados a tomar posiciones como hemos visto en el pasado”.

Mientras que Deutsche Bank ha insuflado vida a su unidad comercial, Credit Suisse cerró su banca de inversión y correduría este año y UBS cerró su tienda comercial a fines de 2021.

Hasta ahora, el banco alemán ha evitado los recortes a gran escala que han afectado a algunos otros bancos de inversión, centrando las reducciones fuera de su unidad comercial. Riley dijo que el banco no tuvo que realizar grandes recortes de personal porque había estado en medio de una transformación en los últimos años, por lo que no terminó contratando a demasiada gente.

“En realidad, estamos más atentos a las oportunidades de contratación que surgen como consecuencia de dislocaciones en otras instituciones, ya sean instituciones europeas que operan dentro y fuera de EE.UU. y también aquí en México ”, dijo Riley.

Riley indicó que Deutsche Bank había reducido sus operaciones en México durante la última década a medida que la empresa reducía costos. Ahora, después de registrar su ganancia más alta en 15 años, el banco tiene “una base de capital más fuerte y robusta para considerar este despliegue”, dijo.

Con el rumor sobre el nearshoring, Riley dijo que era un buen momento para regresar en medio de la oportunidad de servir tanto a las empresas alemanas en México, como los fabricantes de automóviles y el conglomerado Siemens, como a sus clientes estadounidenses.

“Se trata de hacer lo que deberíamos haber estado haciendo todo el tiempo”, dijo.

