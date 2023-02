Temas del día de EFE News Latino del 21 de febrero de 2023

(Elimina Bebo Valdés al ser incluida por error)

EEUU UCRANIA

Varsovia - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reúne este martes con su homólogo polaco, Andrzej Duda, y pronuncia un discurso ante el castillo real de Varsovia, en el que se espera que exprese su inquebrantable apoyo a Ucrania a pocos días de que se cumpla el aniversario de la invasión rusa.

(Foto) (Video) (Audio)

EEUU GOOGLE

Washington - El Tribunal Supremo de EE.UU estudia una demanda contra Google de la familia de una joven asesinada en los atentados de París de 2015, que busca responsabilizar al gigante tecnológico de las recomendaciones que sus algoritmos hacen para ver determinados contenidos, como los de carácter extremista que incitan a la violencia.

(Foto) (Video)

ALEJANDRO FERNÁNDEZ

Los Ángeles- Alejandro Fernández retoma sus planes de abrir otros mercados en el extranjero con su nueva gira de conciertos "Amor y patria". "El cielo es el límite", dice en una entrevista con EFE. Por Mónica Rubalcava (ENVIADA)

(Foto)

EEUU HISPANOS

Tucson - Diana Flores, la 'quarterback' mexicana escogida por la NFL para liderar su campaña 'Run With It' que impulsa el 'flag football' (fútbol bandera), espera con su imagen inspirar y empoderar a las mujeres no solo en el deporte sino en todos los aspectos de la vida, según dijo a EFE. Por María León.

(Foto)

P.RICO DISCAPACIDAD

San Juan - Hace 32 años una bala perdida lastró la movilidad de Ángel Gabriel Román. Desde entonces, cada día enfrenta el reto de 21transitar con su silla de ruedas por las calles de Puerto Rico, no adaptadas y repletas de vehículos estacionados que obstruyen su paso.

(Foto) (Video)

AGENDA INFORMATIVA

Washington.- PERÚ CRISIS.- Los expresidentes de Perú y Colombia Francisco Sagasti e Iván Duque, respectivamente, hablan en una mesa redonda del centro de pensamiento Wilson sobre la crisis política que atraviesa Perú.

Miami.- EEUU ESPACIO.- Los cuatro tripulantes de la Crew-6 de Spacex y la NASA llegan al Centro Espacial Kennedy (Florida) para el lanzamiento de la misión previsto para la madrugada del domingo y con destino a la Estación Espacial Internacional (EEI). (Texto) (Foto)

Miami.- EEUU CUBA.- La Asamblea de la Resistencia Cubana(ARC) ofrece una conferencia de prensa para anunciar la Convención Nacional que llevará a cabo próximamente y el envío de una carta al secretario de Estado, Antony Blinken para que incluya a organismos específicos de Cuba en la lista de organizaciones terroristas.

EFE News Latino

