Suben rendimientos del Tesoro EE.UU.; sigue tensión geopolítica

(Bloomberg) -- Un repunte en los rendimientos del Tesoro le quitó impulso al mercado de valores. Las tensiones geopolíticas y los pésimos pronósticos de grandes empresas como Walmart Inc. y Home Depot Inc. también agrían el ánimo de los inversionistas.

Estos son algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 cayó 2% a las 4 p.m., hora Nueva York

El Nasdaq 100 cedió 2,4%

El Dow Jones Industrial Average bajó 2,1%

El índice MSCI World cayó 1,6%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subió 0,3%

El euro cayó 0,4% a US$1,0647

La libra esterlina avanzó 0,5% a US$1,2106

El yen japonés cayó 0,5% a 134,93 por dólar

Criptomonedas

Bitcóin cayó 1,2% a US$24.461,78

Ether cedió 1,9% a US$1.669,08

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó 14 puntos básicos al 3,95%

El rendimiento de los bonos a 10 años de Alemania repuntó siete puntos básicos al 2,53%

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años subió 14 puntos básicos al 3,61%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate cayó 0,2% a US$76,16 el barril

Los futuros del oro cedieron 0,3% a US$1.843,90 la onza

Nota Original:Dow Average’s 2023 Rally Evaporates in Rate Reset: Markets Wrap

--Con la colaboración de Vildana Hajric, Peyton Forte, Isabelle Lee, Farah Elbahrawy y Michael Regan.

