Pirri: "Es un día tristísimo; se ha ido un gran amigo y un gran jugador"

Madrid, 21 feb. José Martínez 'Pirri' expresó su dolor por la pérdida de su "gran amigo" y excompañero Amancio Amaro, en un "día tristísimo" con el adiós a "un gran jugador" y una "muy buena persona".

"Es un día muy triste para mí, para todos los madridistas pero especialmente para mí tristísimo. Aparte de ser mi capitán cuando llegué al Real Madrid, fue un compañero fantástico y un gran amigo. Debuté con él en un Real Madrid-Barcelona en 1964 con 4-1 y metió tres goles. Éramos los yeye, un equipo jovencito y siempre confiado mucho en Gento y en Amancio. Además de un gran jugador, siempre ha sido muy buena persona", reconoció en Real Madrid tv.

Pirri recordó grandes momentos compartidos en una etapa inolvidable con Amancio. "Hubo una época en la que teníamos arriba cuando llegué a Puskas, en medio campo a jóvenes como Velázquez, Zoco y Amanco lo tenía todo. Podía jugar de extremo y de delantero centro con mucha fuerza. Para mí ha sido uno de los mejores jugadores, sin duda", reconoció.

"Tengo en la cabeza el golazo que hizo cuando ganamos la sexta Copa Europa. El día que ganamos 2-1 al Partizán. Luego estuvimos muchos años sin poder ganar nada. Para nosotros ha sido el más importante del equipo", añadió.

También puso en valor el trabajo que realizó como técnico. "Fue el entrenador del Castilla y del Real Madrid. He estado con él jugador doce años. Era un jugador temido en todos los campos por su habilidad, goles que metía, entrega, para nosotros era una pieza importantísima. Y en el Madrid ha tenido mucho cariño a los jóvenes, les ha dado muchas oportunidades de jugar y hasta hoy siempre estuvo ligado al Real Madrid".

Pirri se despidió de su amigo, quedándose con los momentos imborrables vividos juntos. "Llevo unos días regular, sabía desde hace tres o cuatro días que no se encontraba bien. Hay que recordar siempre lo bonito, no lo triste, y yo me voy a acordar de él por lo bueno. Se ha ido un gran amigo, un gran compañero y gran jugador. Me tengo que llevar lo mejor de él", sentenció. EFE

