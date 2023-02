"Nadie quiere celebrar otro aniversario de la guerra", dice un portavoz de Biden

Varsovia, 21 feb. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no quiere celebrar otro aniversario de la guerra en Ucrania y mira al futuro con la esperanza de que su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, pueda fortalecer lo más posible su posición antes de cualquier tipo de negociación con Rusia.

Así lo afirmó en una entrevista con EFE John Kirby, el coordinador de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y que se ha convertido en uno de los rostros más visibles del Gobierno de Biden debido a sus frecuentes ruedas de prensa.

Con ocasión del aniversario del inicio de la contienda el 24 de este mes, Kirby hizo balance del impacto que ha tenido en el mundo y destacó el mensaje de apoyo que Biden envió ayer lunes al pueblo ucraniano con su visita a Kiev.

PREGUNTA: ¿Por qué Biden tomó la decisión de viajar a Kiev? ¿Cómo se sintió al estar allí?

RESPUESTA: Biden estaba orgulloso y contento de visitar Kiev, justo cuando se acerca el aniversario de ese conflicto. Nadie quiere celebrar otro aniversario de la guerra. Obviamente nos gustaría que terminara lo antes posible, pero desafortunadamente parece que el presidente ruso, Vladímir Putin, no está dispuesto a hacer eso. Por eso Biden fue a Kiev. Quería trasladar al pueblo ucraniano que EE.UU. va a estar a su lado durante el tiempo que sea necesario.

P: Usted acaba de mencionar que Washington estará con Ucrania "el tiempo que sea necesario" y Biden menciona con frecuencia esa frase, pero ¿a qué se refiere? ¿"El tiempo que sea necesario" para lograr qué exactamente?

R: El tiempo que sea necesario para asegurarnos de que Zelenski está en la posición más fuerte posible cuando decida, y solo si él decide, que ha llegado la hora de negociar con Putin. Lo hemos dicho muchas veces, esta guerra podría acabar hoy. No había razón para que esto empezara. Putin puede acabar la guerra hoy. Él eligió esta guerra y él puede elegir hacer lo correcto y salir del país. Parece que eso no va a pasar y, por eso, debemos asegurarnos de que Zelenski está en la mejor posición posible.

EL COMPROMISO DE BIDEN CON LA OTAN

P: Dada esta situación que usted describe y que la guerra parece que va a continuar. ¿Cuál es la opinión de Biden? ¿Hay algo de lo que se arrepienta el presidente o crea que se podría haber hecho de otra manera durante este último año?

R: Desde que la guerra empezó el año pasado, el presidente se ha centrado en dos cosas muy importantes. La primera es ayudar a Ucrania. Nadie supera a EE.UU. en el apoyo militar y financiero que ha prestado a Ucrania en el último año. La segunda ha sido fortalecer el flanco este de la OTAN y dejar claro a Putin, al mundo y, desde luego a nuestros aliados, que nos tomamos el artículo 5 de defensa mutua muy en serio. Cuando esta guerra empezó había 80.000 tropas estadounidenses en el continente europeo, ahora hay 100.000, y el presidente ha diseñado un plan para mantener ese número en el futuro inmediato.

P: Acaba de mencionar a la OTAN. ¿Cómo ve Biden la unidad de la OTAN y de la Unión Europea de cara al futuro?

R: La UE y la OTAN continúan estando completamente unidas en contra de Putin, pidiendo responsabilidades y ayudando a Ucrania. El señor Putin creía que, al usar como armas la energía y los alimentos, iba a resquebrajar esas alianzas; pero lo único que ha hecho ha sido reforzarlas. La OTAN está ahora más fuerte que nunca y es posible que pronto se le unan las fuerzas armadas de otros dos países: Finlandia y Suecia.

CHINA CONTEMPLA ENVIAR ARMAS A RUSIA

P: Pasando a China, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dijo el domingo que tenía pruebas de que el país asiático contempla enviar armas a Rusia. ¿Qué tipo de pruebas tiene EE.UU.?

R: No puedo ir más allá de esos comentarios excepto para decir que China tiene que elegir. Obviamente, nosotros preferiríamos que China se pusiera del lado del resto de la comunidad internacional y condenara lo que Putin está haciendo en Rusia, respetara las sanciones que se han impuesto a Rusia, y ayudara al resto del mundo a aislar a Putin. Sin embargo, China no ha hecho eso. Y sus peticiones para que se negocie la paz son bastante vacías, teniendo en cuenta que China no se ha unido al mundo de una manera seria para condenar esta guerra.

LATINOAMÉRICA Y LA ENTREGA DE ARMAS A UCRANIA

P: Por último, quería preguntarle sobre Latinoamérica. El Pentágono dio a conocer en enero que estaba en conversaciones con algunos países latinoamericanos para que entregaran a EE.UU. material adquirido en Rusia y poder solucionar así el problema de abastecimiento de armamento que sufren las fuerzas ucranianas. ¿En qué estado están esas negociaciones? ¿Algún país latinoamericano ha accedido a entregar a EE.UU. sus antiguas armas rusas?

R: No puedo darle información en este momento sobre la respuesta de ningún país de Latinoamérica, o sobre cualquier tipo de transacción. Pero sí diré que todas esas decisiones que se tomen para ayudar a Ucrania son decisiones soberanas y cada nación tiene que tomar sus propias decisiones, y ver hasta qué punto ayudar al Gobierno ucraniano. Nosotros queremos que apoyen a Ucrania tantos países como sea posible, pero también respetamos y entendemos que deben tomar sus propias decisiones en base a su propia seguridad.

Beatriz Pascual Macías