Martes, 21 de febrero de 2023 (09.00 GMT)

TERREMOTO TURQUÍA

Seis muertos y 294 heridos tras dos nuevos terremotos en el sureste turco

Ankara. Al menos seis personas han muerto en dos nuevos terremotos de magnitud 6,4 y 5,8 que ocurrieron anoche en la provincia turca de Hatay, según informan este martes varios medios locales, mientras que el Ministerio de Sanidad ha indicado que otras 294 personas han resultado heridas.El principal temblor se produjo sobre las 17.04 GMT en el distrito de Defne, al sur de la ciudad de Antioquía, en la provincia de Hatay, una de las once que hace dos semanas quedaron devastadas por dos seísmos que habían causado la muerte de al menos 41.000 personas y heridas a más de 105.000.

UCRANIA GUERRA

Biden llega a Polonia tras un viaje de más de ocho horas en tren desde Kiev

Varsovia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó anoche a Varsovia después de un viaje en tren de más de ocho horas desde Kiev hasta la ciudad fronteriza de Przemysl y de un vuelo en el Air Force One hasta la capital polaca. La Casa Blanca no había revelado hasta ahora cómo Biden había entrado a Ucrania y cómo tenía previsto salir por razones de seguridad. Sin embargo, con el presidente fuera ya de territorio ucraniano, la única periodista que le acompañaba, del diario The Wall Street Journal, pudo informar al resto de reporteros de que Biden se había desplazado en tren tanto para llegar a Kiev como para trasladarse a Polonia.

UCRANIA GUERRA

Canciller chino: "China seguirá desempeñando papel constructivo en Ucrania"

Pekín. El ministro de Asuntos Exteriores de China, Qin Gang, declaró este martes que China "seguirá desempeñando un papel constructivo en la crisis ucraniana", al tiempo que pedía que "no se avive la llama de la guerra", recogió hoy la prensa local. Durante un evento sobre seguridad organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Qin instó a "algunos países" a que "dejen de provocar diciendo que 'la Ucrania de hoy es el Taiwán de mañana'", citó el rotativo Global Times.

UCRANIA GUERRA

Meloni llega hoy a Kiev y se reunirá con Zelenski y visitará Irpin y Bucha

Roma. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, llegará hoy a Kiev para reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski y también visitará las localidades de Irpin y Bucha, símbolo de las masacres perpetradas por el ejército ruso. Meloni llegó este lunes a Polonia para reunirse con el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, y de madrugada partió en el tren que llevará a toda la delegación italiana a la capital de Ucrania.

TAIWÁN EEUU

Líder de Taiwán dice que la isla "sigue reforzando lazos militares" con EEUU

Pekín. La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, declaró hoy que la isla "continúa reforzando sus lazos militares con Estados Unidos" para "evitar la expansión del autoritarismo".Tsai, que no dio más detalles sobre el refuerzo de los lazos militares, pronunció dichas palabras durante una reunión con una delegación de congresistas estadounidenses que se encuentran de visita en la isla compuesta por los legisladores demócratas Ro Khanna (California), Jake Auchincloss (Massachusetts) y Jonathan Jackson (Illinois), así como el republicano Tony Gonzales (Texas).

ISRAEL GOBIERNO

Gobierno israelí consigue avanzar dos proyectos de ley de su reforma judicial

Jerusalén. El Parlamento israelí avanzó esta noche hacia la aprobación de dos proyectos de ley incluidos en la reforma judicial que el Gobierno derechista de Benjamín Netanyahu impulsa, tras una gran manifestación ayer en torno a la Cámara en que decenas de miles de personas protestaron contra el polémico plan. Las dos leyes propuestas fueron validadas en primera instancia por 63 votos a favor y 47 en contra en una sesión plenaria tensa, y para aprobarse definitivamente deberán aún votarse en segunda y tercera lectura, un proceso que se deberá hacer en fechas posteriores.

AIE METANO

AIE urge a recortar las emisiones globales de metano tras el ascenso en 2022

París. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) urgió este martes a reducir las emisiones mundiales de metano, que subieron en 2022 en el sector energético a pesar del reducido coste que implica recortarlas y de los elevados precios de las energías fósiles. Las emisiones de metano generadas por el sector energético alcanzaron el año pasado casi los 135 millones de toneladas, con un ligero aumento respecto a 2021 y un poco por debajo del récord de 2019, a pesar de los elevados precios del gas natural en todo el mundo, señala el informe anual de la AIE sobre estas emisiones.

COREA DEL SUR HOMOSEXUALES

Fallo histórico otorga a pareja gay surcoreana derecho a cobertura sanitaria

Seúl. Un tribunal de apelación surcoreano emitió hoy un fallo histórico a favor de una pareja gay que pedía la misma cobertura sanitaria para ellos que el seguro nacional de salud concede a los matrimonios heterosexuales, el único tipo de unión que reconoce el país asiático. Se trata de la primera vez que una corte surcoreana le reconoce derechos a una pareja del mismo sexo.

BRASIL CARNAVAL

Con odas al renacimiento y críticas a Bolsonaro terminan los desfiles en Río

Río de Janeiro. Con un homenaje a la cultura brasileña, la raza negra y la diversidad terminaron este martes los majestuosos desfiles de las "escolas" de samba de Río de Janeiro, un espectáculo en el que la alegría por una nueva era fue tema en común y las críticas al Gobierno de Jair Bolsonaro no se hicieron esperar.El tono político se vio en varios de los desfiles, con reproches al hambre, la violencia, la censura, el racismo y la represión, eternos conflictos de Brasil que se agravaron durante el mandato del líder ultraderechista (2019-2022).EFE

int/ig