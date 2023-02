Martes, 21 de febrero de 2023 (04.00 GMT)

TERREMOTO TURQUÍA

Tres muertos y 213 heridos tras dos nuevos terremotos en el sureste turco y 130 heridos más en Siria

Ankara/Beirut. Al menos tres personas han muerto y otras 213 han resultado heridas en dos nuevos terremotos de magnitud 6,4 y 5,8 en la provincia turca de Hatay, una de las once que hace dos semanas quedaron devastadas por dos seísmos que habían causado la muerte de al menos 41.000 personas y heridas a más de 105.000. Así lo anunció el ministro del Interior, Suleyman Soylu, quien advirtió de la posibilidad de que haya más personas atrapadas entre las ruinas de los edificios que han colapsado hoy. En Siria, más de 130 personas resultaron heridas de diversa consideración en las áreas opositoras del noroeste de Siria a causa de los terremotos registrados hoy en Turquía.

UCRANIA GUERRA

BIDEN

Biden llega a Polonia tras un viaje de más de ocho horas en tren desde Kiev

Varsovia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó este lunes por la noche a Varsovia después de un viaje en tren de más de ocho horas desde Kiev hasta la ciudad fronteriza de Przemysl y de un vuelo en el Air Force One hasta la capital polaca. La Casa Blanca no había revelado hasta ahora cómo Biden había entrado a Ucrania y cómo tenía previsto salir por razones de seguridad. Sin embargo, con el presidente fuera ya de territorio ucraniano, la única periodista que le acompañaba, del diario The Wall Street Journal, pudo informar al resto de reporteros de que Biden se había desplazado en tren tanto para llegar a Kiev como para trasladarse a Polonia.

BIDEN

Biden visita Kiev y anuncia 500 millones de dólares en ayuda militar

Kiev. El presidente estadounidense, Joe Biden, visitó este lunes Kiev para reunirse con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, y anunciar 500 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania, en un gesto de solidaridad para marcar el aniversario de la invasión rusa que se cumple el 24 de febrero. Los dos líderes se reunieron en el Palacio Mariinsky de Kiev y, posteriormente, comparecieron ante la prensa, a la que Biden dijo que no quería que quedara ninguna duda sobre el apoyo "inquebrantable" de Washington a Kiev y anunció un nuevo paquete de ayuda militar que incluirá municiones de artillería, obuses y misiles Javelin, un arma portátil diseñada para destruir tanques y otros vehículos pesados.

UCRANIA GUERRA

UE urge a compartir munición existente con Ucrania y evalúa pedidos conjuntos

Bruselas. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, instó este lunes a los Veintisiete a seguir compartiendo sus existencias de munición de artillería con Ucrania, mientras prepara una propuesta para adquirir conjuntamente nuevos pedidos. “Es evidente que tenemos que poner en marcha procedimientos con el fin de aumentar la capacidad de la industria europea para producir más y rápidamente”, señaló Borrell en una rueda de prensa al término de un Consejo de ministros comunitarios de Asuntos Exteriores, cuando está a punto de cumplirse un año de la invasión rusa.

SITUACIÓN

Ucrania apuesta por el desgaste de las tropa rusas en el frente oriental

Moscú/Kiev. La situación en los frentes de batalla parece haberse estancado en un duelo en el que Ucrania apuesta por el desgaste de las tropas rusas en el este del país, donde tienen lugar los combates más encarnizados con un elevado coste en vidas humanas para ambas partes, y se prepara para contraatacar. En las últimas semanas las tropas rusas han intensificado sus ataques contra las posiciones ucranianas en la regiones de Donetsk y Lugansk y han conseguido pequeños avances.

CHINA

EE.UU. advierte a China que si arma a Rusia tendrá problemas con muchos países

Ankara. El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, advirtió este lunes a China de que si entrega armas letales a Rusia tendrá "un verdadero problema en sus relaciones con muchos otros países, no sólo con Estados Unidos". "Nos preocupa que China esté considerando apoyar el esfuerzo bélico de Rusia en Ucrania con ayuda letal, algo que estamos observando muy, muy de cerca", aseguró el jefe de la diplomacia estadounidense en una rueda de prensa en Ankara. "No voy a exponer cuáles serían las consecuencias", añadió Blinken, que relató que trasladó ese contenido en Múnich, en los márgenes de una conferencia de seguridad, al director de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Partido Comunista de China (PCCh), Wang Yi.

BRASIL LLUVIAS

Brasil busca sobrevivientes del temporal con 40 muertos y 2.500 evacuados

Sao Paulo. Brasil movilizó este lunes a cientos de efectivos para encontrar posibles supervivientes del fuerte temporal que azota el litoral de Sao Paulo y que ha causado por el momento 40 muertos, alrededor de 40 desaparecidos y casi 2.500 evacuados, además de numerosos daños materiales en esta turística región. Las intensas precipitaciones del fin de semana provocaron graves inundaciones y deslizamientos de tierra, dejando un rastro de destrucción a su paso en media docena de municipios paulistas, que estos días habían recibido a decenas de turistas por el Carnaval.

AFGANISTÁN TALIBANES

La UE da seis meses a Afganistán para asegurar que la ayuda llega a mujeres

Bruselas. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) acordaron este lunes dar un “periodo de prueba” de seis meses a Afganistán en los que se deberá asegurar que la ayuda humanitaria que envía llega de forma no discriminatoria a la población, después de que los talibanes vetaran a las mujeres trabajar en ONG. Reunidos en un Consejo, los ministros acordaron que la ayuda humanitaria y de subsistencia de la UE para Afganistán continuará, “siempre que pueda prestarse de forma no discriminatoria y en consonancia con los principios acordados por la comunidad internacional de donantes humanitarios”. Según decidieron, esto se supervisará de cerca y se decidirá caso por caso durante un periodo de prueba de seis meses.

MALI UE

Mali convoca a encargado de negocios de UE por palabras "agresivas" de Michel

Bamako. El Ministerio de Exteriores de Mali convocó este lunes al encargado de negocios de la Unión Europea en Bamako, Pascal Perennec, para trasladarle su protesta por las "palabras inamistosas, erróneas y agresivas" del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en una entrevista. En un comunicado, el Ministerio maliense hace referencia una entrevista concedida por Michel en la que, según Bamako, acusó a las autoridades malienses de "haber roto las relaciones con los socios europeos".

ISRAEL GOBIERNO

Nueva jornada de protestas en Israel contra la reforma judicial de Netanyahu

Jerusalén. Decenas de miles de israelíes se concentraron hoy frente al Parlamento en Jerusalén con ocasión del comienzo de la votación de la reforma judicial impulsada por el nuevo Gobierno de Benjamín Netanyahu, que socavaría la independencia de la Justicia y que ha desencadenado un importante movimiento de protesta. La manifestación de este lunes llega una semana después de otra protesta multitudinaria frente a la Knéset (Parlamento) y tras la concentración masiva del sábado en la ciudad de Tel Aviv.

MÉXICO AUTOMÓVIL

López Obrador confirma que Tesla instalará una planta en México

Ciudad de México. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, confirmó este lunes que la empresa de autos eléctricos Tesla instalará una planta en el país, pero avisó que hablará con su máximo directivo, el magnate Elon Musk, para definir su ubicación exacta. El mandatario hizo este anuncio tras difundirse la semana pasada que hablará con Musk en medio de la polémica porque el Gobierno federal quiere que se instale cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), obra prioritaria de López Obrador, pero el Gobierno del norteño estado de Nuevo León pretende ser el destino.

CURACIÓN VIH

Un tercer paciente se cura del VIH tras un trasplante de células madre

Barcelona (España). Un paciente de Düsseldorf (Alemania) se ha convertido en el tercer caso del mundo confirmado de curación de VIH tras recibir un trasplante de células madre para tratar una leucemia, lo que acerca un poco más la posibilidad de disponer de un tratamiento aplicable a gran escala. El caso ha sido estudiado por el consorcio IciStem, coordinado conjuntamente por el University Medical Center de Utrecht (Países Bajos) y el Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa de Badalona (Barcelona, España), centro impulsado conjuntamente por la Fundación La Caixa y el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña.

CINE BERLINALE

La mexicana "Tótem" emociona a la Berlinale con una hermosa agonía en familia

Berlín. La película mexicana "Tótem" emocionó hoy a la Berlinale hasta el saludable llanto, a través de la agonía en familia de un hombre joven, al que la directora Lila Avilés arropa con todo el amor posible hasta convertir en celebración la despedida. La protagonista es un "chiquicuerpo" -en palabras de la realizadora- llamado Sol, la niña que interpreta Naíma Sentíes. Es decir, la hija de Tona, un pintor de talento que fue además el chico más guapo de la playa, ahora en la fase terminal de un cáncer.EFE

