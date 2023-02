FMI autoriza a bancos usar reservas para ayudar a países pobres

(Bloomberg) -- El Fondo Monetario Internacional autorizó a cinco bancos de desarrollo adquirir y mantener las reservas de crisis, lo que eleva a 20 el número de instituciones con tales derechos y permite más oportunidades de apoyo para países financieramente frágiles.

El Banco de Desarrollo del Caribe, el Banco de Desarrollo de América Latina, el Banco Europeo de Reconstrucción y Fomento, el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Interamericano de Desarrollo podrán convertirse en titulares prescritos de los llamados derechos especiales de giro (DEG), dijo el Fondo este martes en un comunicado.

La junta ejecutiva con sede en Washington aprobó la solicitud de permiso de los bancos el 8 de febrero. Además de poseer y adquirir las reservas, los tenedores prescritos pueden usarlas en transacciones por acuerdo y en operaciones, dijo el fondo.

En 2021, el FMI creó la cifra récord de US$650.000 millones en DEG para hacer frente a las consecuencias de la pandemia. La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, ha instado a las naciones ricas a redirigir parte de su asignación de DEG a países más necesitados y ha promocionado la idea de canalizar su apoyo a través de bancos multilaterales de desarrollo, aunque eso no se ha hecho hasta ahora.

El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa ha llamado a las naciones ricas a donar, y no solo a prestar, sus asignaciones.

El Banco Africano de Desarrollo dijo en junio del año pasado que está presionando a las naciones ricas para que usen sus derechos sobre los activos de reserva del FMI para ayudarlo a recaudar fondos para apoyar a los países más pobres, la primera iniciativa de este tipo emprendida por un banco multilateral.

El Banco Interamericano de Desarrollo, que atiende a América Latina, ahora trabaja con el AfDB en una propuesta para recanalizar los DEG, y han consultado al FMI sobre aspectos técnicos, dijo el martes un portavoz del fondo.

Según el mecanismo, los contribuyentes utilizarían sus tenencias de DEG para adquirir un instrumento de capital híbrido que el banco multilateral de desarrollo podría contabilizar como capital, según el vocero.

Nota Original:IMF Gives Banks Consent to Use Its Reserves to Help Poor Nations

