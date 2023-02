Madrid, 21 feb. El portero David Soria (Getafe); los defensas Emerson Royal (Tottenham), Florian Lejeune (Rayo Vallecano) y Reinildo Mandava (Atlético de Madrid); el medio centro Jorginho (Arsenal); los medias puntas Jonas Hofmann (Borussia Moenchengladbach), Lionel Messi (París Saint Germain) y Antoine Griezmann (Atlético de Madrid); y los delanteros Ferran Torres (Barcelona), Marcus Rashford (Manchester United) y Vinicius Junior (Real Madrid) componen el once de la jornada en las cinco grandes Ligas europeas por su impacto decisivo en los resultados de sus respectivos equipos.

- PORTERO (1):

- David Soria (ESP/Getafe): Por enésima vez, fue definitivo para el Getafe, al que sostuvo con sus paradas con 0-0 en el marcador para lograr el valioso triunfo por 1-0 contra el Valencia, un rival directo por la permanencia. Fue la primera victoria de 2023 del conjunto azulón, que salió del descenso. En el minuto 9, su mano izquierda negó el 0-1 a Lino, al que también repelió su trallazo instantes después. En el 47 lo hizo ante Kluivert.

- DEFENSAS (3):

- Emerson Royal (BRA/Tottenham): La conexión de los dos carrileros del Tottenham abrió su reencuentro con la victoria. Derrotado en Milán en la Liga de Campeones y goleado de forma sonrojante por el Leicester (4-1) en la anterior jornada de la Premier, el equipo de Antonio Conte resurgió desde el 1-0 de Emerson Royal ante el West Ham, al que superó por 2-0. El lateral se reivindica ante la competencia de Pedro Porro, fichaje invernal.

- Florian Lejeune (FRA/Rayo Vallecano): Su cuarto gol de la temporada rescató un punto para el Rayo Vallecano frente al Sevilla (1-1) para encadenar la cuarta jornada sin derrota del grupo de Andoni Iraola, que pierde de vista la posibilidad de la Liga de Campeones, a siete puntos ya del Atlético de Madrid, cuarto, pero que se mantiene en la pugna por Europa. En el minuto 65 cabeceó la igualada en un saque de esquina de Isi Palazón.

- Reinildo Mandava (MOZ/Atlético de Madrid): "Admiración, porque no es fácil defender. Tienes que tener intuición, agresividad, fortaleza, seguridad... Y él todo eso lo hace extraordinariamente bien", dijo Diego Simeone sobre el lateral mozambiqueño, un especialista defensivo que fue una roca contra el Athletic Club. Él no marcó el gol de la victoria, pero fue tan responsable o más del triunfo, con dos cortes providenciales. Ganó el 87 por ciento de sus duelos defensivos, según la estadística avanzada de 'Be Soccer Pro'.

- MEDIO CENTRO (1):

- Jorginho (ITA/Arsenal): Dos veces por detrás en el marcador contra el Aston Villa, el Arsenal retomó el liderato de la 'Premier' con una victoria por 2-4, con el decisivo 2-3 provocado por el medio centro fichado del Chelsea en este mercado de invierno. Titular por segundo encuentro seguido en el esquema de Mikel Arteta, en el minuto 93 conectó un derechazo que golpeó en la cruceta, después en Dibu Martínez y fue gol.

- MEDIAS PUNTAS (3):

- Jonas Hofmann (ALE/Borussia Moenchengladbach): Beneficiado por resultados ajenos, el Bayern Múnich retuvo el liderato de la Bundesliga, con los mismos puntos que el Borussia Dortmund y el Unión Berlín, pese a su derrota con el Gladbach y Hofmann, elemento esencial en los tres goles de su equipo (3-2). En el primero como el lanzador de la acción de estrategia, en el segundo como goleador al contragolpe y en el tercero como asistente.

- Lionel Messi (ARG/París Saint Germain): A las puertas del choque contra el Marsella, el PSG suma cinco puntos de ventaja en el liderato de la Ligue 1 respecto a ese rival, después de esquivar otro tropiezo en su duelo contra el Lille, al que venció por 4-3, con el gol decisivo del campeón del mundo argentino en el minuto 94. A él le hicieron la falta al borde del área y él la transformó con la izquierda, por el palo del portero, junto al poste, con el bote exacto en el momento justo.

- Antoine Griezmann (FRA/Atlético de Madrid): En duda su continuidad el pasado verano, sobre todo en los mandatarios del Atlético de Madrid, es el líder incontestable e indiscutible del conjunto rojiblanco. Un futbolista formidable, en una forma estupenda y en un momento imparable. Con 0-0 en el marcador ante el Athletic, en el minuto 73, en seis segundos y cinco toques, su carrera desde el medio campo, su conducción y su definición ante Julen Agirrezabala valieron tres puntos para el grupo de Simeone. Marca la diferencia.

- DELANTEROS (3):

- Ferran Torres (ESP/Barcelona): "Ha hecho uno de sus mejores partidos", remarcó Xavi, que le dio la titularidad cinco encuentros después. "Trabajo para mostrar mi fútbol. Es verdad que estaba en un momento con pocos minutos en el equipo. Es difícil a veces mostrar todo lo que quieres por la presión", añadió el propio Ferran, desbordante, atrevido, decisivo y reivindicado en la victoria por 2-0 del líder contra el Cádiz para sostener los ocho puntos de diferencia al frente de la clasificación de LaLiga Santander.

- Marcus Rashford (ING/Manchester United): Ya son 24 goles en 36 partidos del delantero del United, que sólo ha perdido uno de sus últimos 17 encuentros entre todas las competiciones, con 16 tantos y 4 asistencias de Rashford. También ha marcado en cada uno de sus cinco duelos más recientes y anotó dos de las tres dianas con las que su equipo se impuso por 3-0 al Leicester para seguir tercero, a tres puntos del City y a cinco del Arsenal.

- Vinicius Junior (BRA/Real Madrid): Su desborde y sus regates mantuvieron en jaque a la defensa de Osasuna. Cierto que le faltó eficacia en sus ocasiones, también que, en frente, tuvo un portero que le adivinó cada intención, Sergio Herrera, tanto como que él resolvió el encuentro en una de sus internadas por la banda izquierda, cuando divisó el pase justo, en el momento apropiado, para la llegada de Valverde. Fue el 0-1. Era el minuto 78. El conjunto blanco sigue vivo en la Liga, a ocho puntos del liderato del Barcelona.