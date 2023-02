El locutor que mantiene viva la lengua indígena en el sur de México

José de Jesús Cortés

Oaxaca (México), 21 feb. El locutor mexicano Francisco Vásquez ofrece todas las tardes un programa para 100.000 hablantes de zapoteco, uno de los 68 idiomas indígenas que México busca preservar este Día Internacional de la Lengua Materna.

Desde hace 19 años, en el Istmo de Tehuantepec, en el sureño estado de Oaxaca, Vásquez trasmite “Xtiidxanu” ("Nuestra palabra"), un noticiero para que indígenas de la región escuchen en su lengua materna los hechos nacionales y locales.

En México, uno de los países con más lenguas originarias de América, más de 7 millones de personas hablan alguna de ellas, aunque en el país más de 23 millones se asumen como indígenas de entre 126 millones de habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De estas lenguas se derivan 364 variantes de los idiomas raíz como el náhuatl, maya, mixteco, tzotzil y zapoteco, que en Oaxaca tiene 30 variantes.

Vásquez trabaja en XH-TEKA 91.7, de la corporación radiofónica oaxaqueña, que debe su nombre al vocablo “teca”, un gentilicio local utilizado para nombrar a las mujeres zapotecas de Juchitán.

Es la única radiodifusora comercial y estatal que en Oaxaca trasmite un noticiero en lengua materna.

“Buenas tardes. Estamos escuchando 'Nuestra palabra', Xtiidxanu”, dice desde la cabina Vásquez, quien posee una de las voces más conocidas de Oaxaca.

En entrevista para EFE, el locutor de categoría A, conocido mejor como Paco Vásquez, explicó el motivo de este esfuerzo para que sus paisanos se informen en la voz de los antiguos zapotecos.

“La gente nos escucha porque les gusta, porque saben que es suyo, porque lo entienden, no es lo mismo que sea un noticiero en español, y no entiendan, no es lo mismo traducirlo en zapoteco, acá es más claro y lo comprenden más las personas que hablan zapoteco”, mencionó.

UN IDIOMA EN PELIGRO

El locutor de 49 años de edad lamentó que el idioma vaya perdiéndose con la muerte de las personas mayores que tuvieron el zapoteco como primer y único lenguaje.

“Es cierto, estamos haciendo mucho para que el zapoteco siga conservándose y floreciendo. En Juchitán hubo mucha gente que habló y defendió el zapoteco, pero murieron. Hay pueblos donde solo los abuelos lo hablan y cuando ellos se mueran, ya nadie va a querer hacer esa labor de revitalizar la lengua”, advirtió.

Sus radioescuchas sintonizan su programa en las casas o en espacios públicos, como las calles cercanas al mercado de Juchitán.

“Me gusta el zapoteco, porque el zapoteco es bonito y necesitamos que no se muera, y está muy bien que Paco Vásquez dé sus noticias en zapoteco, porque la gente lo entiende, y los jóvenes deben aprender para que no se pierda nuestra lengua” dice Griselda, quien lo oye desde su radio portátil.

En Oaxaca existen 11 lenguas indígenas: el mazateco, chinanteco, zapoteco, huave, triqui, chontal, chatino, cuicateco, mixe, chocholteco y el ixcateco.

De este último solo quedan menos de 10 hablantes que rebasan los 80 años de edad y que habitan en el municipio de Santa María Ixcatlán.

“Hablar nuestro zapoteco es nuestra fortaleza, es como la vida, las palabras nos da la vida, nos da la esperanza de cómo vivieron los abuelos, nuestra palabra es nuestra identidad, nos enseña el camino de la bondad para nuestro andar, nos devuelve la esperanza y la fortaleza, la identidad de nuestros pueblos”, concluyó Vásquez. EFE

