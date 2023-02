Amazon se asocia con Hugging Face para reforzar rival de ChatGPT

(Bloomberg) -- Los servicios de almacenamiento en la nube de Amazon.com Inc. están ampliando una asociación con la empresa emergente de inteligencia artificial Hugging Face Inc., que desarrolla un sistema rival de ChatGPT.

Amazon Web Services pondrá los productos de Hugging Face, que incluyen una herramienta de generación de lenguaje que compite con la tecnología detrás de ChatGPT de OpenAI, a disposición de los clientes de la nube que deseen utilizar estas herramientas como componentes básicos de sus propias aplicaciones. Hugging Face construirá la próxima versión de un modelo de lenguaje, llamado BLOOM, en AWS, dijo Swami Sivasubramanian, vicepresidente de base de datos, análisis y aprendizaje automático en la unidad de nube de Amazon.

Hugging Face, que desarrolla productos de inteligencia artificial y aloja a otros desarrollados por otras empresas, está trabajando también con rivales de código abierto de ChatGPT y también utilizará AWS para eso, dijo Clement Delangue, director ejecutivo de la startup, en una entrevista. Las dos empresas tienen una estrecha relación y ya cuenta con 1.000 clientes en común, dijo Delangue. Aun así, el acuerdo de la nube no es exclusivo, ya que le da a Hugging Face la capacidad de trabajar con otros proveedores.

AWS ya cuenta con más de 100.000 clientes que ejecutan aplicaciones de IA en su nube, dijo Sivasubramanian. Estos clientes ahora podrán acceder a las herramientas Hugging Face AI a través del programa SageMaker de Amazon. Además, los desarrolladores de software de Hugging Face pueden usar el poder de computación en la nube de Amazon y sus chips diseñados para tareas de inteligencia artificial. Las empresas no revelaron los detalles financieros de la asociación, pero Amazon dijo que no invirtió en la startup.

La asociación se produce en medio de una serie de acuerdos e inversiones que vinculan a los proveedores de nube más grandes con empresas que trabajan en IA generativa. El mes pasado, Microsoft Corp. llegó a un acuerdo para invertir en el fabricante de ChatGPT, OpenAI, que se dice que está valorado en US$10 mil millones, y utiliza la tecnología de la startup para su motor de búsqueda Bing.

Lo que está en juego es la capacidad de vender servicios de computación en la nube para aprovechar el auge del interés en los programas generativos de IA, que son capaces de crear textos, fotografías y gráficos. Debido a que los programas clasifican un gran volumen de contenido existente para generar algo nuevo, requieren una potencia informática considerable entregada a través de la nube y representan negocios lucrativos para Amazon, Microsoft y Google.

Nota Original:Amazon Partners With Hugging Face to Bolster ChatGPT AI Rival

