Albares: Por España no va a quedar que la UE sea de los que reescriben reglas

Bruselas, 21 feb. El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, aseguró que España tratará durante su presidencia de la Unión Europea de mantener la unidad de los Veintisiete para "reescribir las reglas" y "cubrir las vulnerabilidades" descubiertas en la Unión Europea a raíz de la guerra de Rusia en Ucrania, y poner en el centro a América Latina y la vecindad sur del Mediterráneo.

"Por España no va a quedar que Europa sea de los que cogen la tiza" para ayudar "a rediseñar el terreno de juego y a reescribir las reglas" del orden mundial que ha alterado la guerra rusa contra Ucrania, dijo Albares anoche en un encuentro representantes de empresas y altos funcionarios españoles en Bruselas organizado por la Cámara de Comercio de España.

Consciente de que la presidencia española del Consejo de la UE, se inicia el 1 de julio, "no es una presidencia fácil", ya que se va a desarrollar durante el momento "más complejo y más convulso en Europa desde la caída del Muro de Berlín", Albares subrayó que España va a dar "lo mejor" de sí misma "en defensa de Europa".

"Europa no puede volver a ver sometida al chantaje ni de Rusia ni de nadie", afirmó y, por eso, "parte de la esencia" de la presidencia semestral española de la UE será "cubrir" las "vulnerabilidades" descubiertas.

"Hemos descubierto que somos vulnerables, que tenemos vulnerabilidades. Eso será parte de la esencia de nuestra presidencia, que tenemos que cubrir esas vulnerabilidades. Eso que en la jerga político diplomática llamamos la autonomía estratégica", aclaró el jefe de la diplomacia española.

Para Albares la UE tiene que actuar "autónomamente" y proteger los sectores "con nombre y apellido" en los que con la guerra se han detectado esas vulnerabilidades, como el energético, y reducir las dependencias de terceros, como sucedió con el gas ruso por ejemplo, por lo que abogó además por "una base económica más sólida que garantice un suministro seguro de materias primas y sostenibles".

"No podemos depender en ciertas cosas de terceros y sobre todo, no podemos depender, como hemos hecho en ocasiones, de uno solo, cuando se trata de garantizar que no volveremos a ser vulnerables", insistió el ministro, al abogar por la reindustrialización, la diversificación de las fuentes de energía y la reforma "urgente" del mercado eléctrico.

Ante este "orden internacional cambiante", dijo, "Europa no tiene sentido como un fuerte, como algo cerrado, como una sociedad que no sea abierta. Y eso supone trabajar con otros", con los aliados "naturales" como Estados Unidos, pero también con América Latina.

"Es por eso que vamos a volver a poner a América Latina en el centro de la agenda europea, volver a relanzar las relaciones con América Latina. Y América Latina es de lejos la región más eurocompatible del planeta", aseguró.

Albares recordó que el 17 y 18 de julio se va a celebrar la cumbre de líderes de la UE y de América Latina y Caribe, precedida por sendos foros empresariales y de la sociedad civil.

"No puede ser que América Latina sea algo por lo que se interesa Europa cada vez que un español pasa por la presidencia" de la UE, dijo, por lo que España defenderá "crear un programa de trabajo para los años siguientes, un programa de inversiones global que debe de tener a América Latina en el centro".

Y eso es "exactamente" lo mismo que quiere hacer con la "vecindad sur, con nuestros amigos de la otra orilla del Mediterráneo" porque trabajar con las dos regiones es necesario, señaló, para "resolver los grandes desafíos mundiales: la lucha contra el cambio climático, la igualdad de género, la ordenación de los flujos migratorios irregulares, la lucha contra las mafias que trafican con seres humanos, el desarrollo".

Y en clave interna europea, Albares destacó la voluntad de la presidencia española de la UE de "intentar que el pilar social europeo sea central", "que quede para siempre en el centro de las decisiones políticas y económicas".

Con la pandemia y las consecuencias de la guerra en Ucrania, "todos los europeos han comprendido el valor de lo público, el valor de la sanidad pública, el valor de estar seguros que uno va a poderse vacunar, el valor de que nos apoyemos unos a otros", concluyó. EFE

