Quique: "Siento que me la juego hace tiempo y lo sigo pensando"

Getafe (Madrid), 20 feb. Quique Sánchez Flores, entrenador del Getafe, afirmó este lunes, después de ganar 1-0 al Valencia, que siente que desde hace tiempo se juega el puesto y apuntó que tras sumar tres puntos, opina que su situación es la misma.

El técnico azulón se mostró satisfecho por la victoria del Getafe, que salió del descenso gracias a un tanto de Borja Mayoral. Sin embargo, aún no parece estar muy seguro de su situación en el banquillo.

"Siento que me la juego hace mucho tiempo y lo sigo pensando. Creo que por ganar un partido las cosas no van a cambiar. Creo estar en un mundo que conozco y sé como funcionan las mentes. Cambia la dinámica del grupo y seguimos trabajando en la oscuridad, en la niebla, para dar fuerza a un grupo excelente y profesional", indicó.

"Trabajamos para ganar, generar alegría, confianza, dinámicas soportables y cuando estas sin ganar mucho tiempo vas perdiendo energía y aparecen factores con peso que no ayudan. Ojalá que los jugadores jueguen a no errar y espero que esto despeje su mente, genere energía y abra un escenario diferente", añadió.

También aseguró que en el banquillo vivieron el partido ante el Valencia "como una final" en la que cometer errores podía "costar" el encuentro y señaló que sus jugadores no fueron determinantes en el área rival hasta el tanto de Borja Mayoral.

"Se vive con intensidad y pasión para que los jugadores se desarrollen lo mejor posible. Cuesta, porque los chicos, sin victorias, se parecen poco a lo que pueden ser. Pero ya lo hemos logrado. Si nos hacemos a la idea de que la situación es esta, mejor, porque juntos esto puede salir adelante"

"Dependemos de los futbolistas. Hay situaciones excepcionales que se le ponen a los futbolistas que además de la profesionalidad tienen que demostrar comunión para estar con todos. Vamos a ayudarlos para que puedan cambiar su situación", comentó.

"Jugar pensando en el error es muy difícil. Los jugadores van acumulando desconfianza en este tipo de situaciones. Les falta atrevimiento. Pero en comunión con todos las cosas hay que simplificarlas y coger el mejor atajo posible para mejorar. Vamos a ganar, a generar energía. Tenemos jugadores lejos de su mejor nivel, pero vamos a ver si sumando puntos se van encontrando", destacó.

Cuestionado por la situación de Nemanja Maksimovic, que volvió a jugar tras su regreso del Mundial, se mostró satisfecho por poder contar con un jugador clave en las últimas temporadas.

"Ha vivido un proceso largo y por fin está de vuelta. Hace tres semanas Mauro ha vuelto, ahora vuelve Maksi y si vamos recuperando mentes... hay que darle tiempo a los jugadores, él ha vuelto y ya está con el equipo".

Asimismo, explicó por qué cambió a Gonzalo Villar en el descanso: "Me ha molestado mucho tener que hacer el cambio de Gonzalo porque estaba haciendo un buen partido. Tenía una amarilla y no queríamos repetir la experiencia de Aleñá (expulsado la pasada jornada). No podíamos perder un jugador".

Por último, tuvo buenas palabras para el Valencia: "Ojalá no pase nada y el Valencia esté donde tiene que estar por historia. Me siento valencianista y valenciano. Me han dado muchas cosas para ser mejor persona, mejor padre, mejor deportista y estoy muy agradecido a todos".

"Como jugador pasé por la situación de perder la categoría con el Valencia y fue un trauma. Tienen que cambiar las cosas y ojalá los valencianistas se pongan del lado de los jugadores, que son muy jóvenes. Primero pienso en el Getafe, pero después en el Valencia", finalizó Quique. EFE

jjl/arh