Pekín reprende a EEUU mientras el máximo diplomático chino prepara una visita a Moscú

Por Guy Faulconbridge y Joe Cash

MOSCÚ/PEKÍN, 20 feb (Reuters) - China dijo el lunes a Estados Unidos que se mantuviera al margen de su relación con Rusia, justo cuando el principal diplomático de Pekín se preparaba para una visita a Moscú y posiblemente una reunión con Vladimir Putin para discutir ideas para la paz en Ucrania.

China se prepara para esbozar su postura sobre un posible "acuerdo político" a la guerra de Ucrania justo cuando Washington y Pekín discuten sobre el derribo de globos sobre Estados Unidos y las afirmaciones estadounidenses de que China podría suministrar armas a Moscú.

La invasión de Ucrania por Rusia el 24 de febrero ha desencadenado uno de los conflictos europeos más mortíferos desde la Segunda Guerra Mundial y el mayor enfrentamiento entre Moscú y Occidente desde la crisis de los misiles cubanos de 1962.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó la visita prevista a Moscú del máximo diplomático chino, Wang Yi, pero no dio ninguna fecha para el viaje.

"No descartamos una reunión entre Wang Yi y el presidente (Putin)", dijo Peskov a la prensa. "La agenda es clara y muy amplia, así que hay mucho de qué hablar".

Una fuente diplomática que habló bajo condición de anonimato dijo anteriormente a Reuters que se esperaba a Wang en Moscú en breve y que discutiría las ideas chinas para una solución política del conflicto de Ucrania, así como cuestiones bilaterales.

El presidente chino, Xi Jinping, ha apoyado a Putin, resistiendo la presión occidental para aislar a Rusia. El comercio chino-ruso se ha disparado desde la invasión de Ucrania y Rusia ha vendido a las potencias asiáticas, incluida China, mayores volúmenes de petróleo.

La semana pasada, Wang dijo que Pekín expondría "la posición de China sobre la resolución política de la crisis ucraniana". Afirmó que Pekín se mantenía del lado de la paz y la seguridad.

PUTIN Y XI

Estados Unidos considera que China y Rusia son las dos mayores amenazas para su seguridad. Washington considera a China el "competidor estratégico" más serio a largo plazo y a Rusia una "amenaza aguda".

Putin y Xi comparten una amplia visión del mundo que considera a Occidente decadente y en declive, al igual que China desafía la supremacía estadounidense en todos los ámbitos, desde la tecnología al espionaje y el poder militar.

China se ha abstenido de condenar la operación de Moscú contra Ucrania o de calificarla de "invasión", en línea con el Kremlin, que describe la guerra como una "operación militar especial" destinada a proteger la propia seguridad de Rusia.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, advirtió el sábado a Wang de las consecuencias en caso de que China prestara apoyo material a la invasión rusa de Ucrania y añadió que a Washington le preocupaba que Pekín estuviera considerando la posibilidad de suministrar armas a Moscú.

China contraatacó el lunes.

"Estados Unidos no está en posición de exigir nada a China", dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Wang Wenbin, en una rueda de prensa diaria en Pekín, al ser preguntado por los comentarios de Blinken.

"La asociación de colaboración integral de China con Rusia se basa en la no alineación, la no confrontación y la no agresión a terceros y es un asunto dentro de la soberanía de dos países independientes", dijo Wang Wenbin.

Cuando Putin y Xi se encontraron cara a cara justo antes de que comenzara el conflicto de Ucrania, los dos líderes sellaron una asociación "sin límites" entre China y Rusia que desató la ansiedad en Occidente.

"Nunca aceptaremos que Estados Unidos señale con el dedo las relaciones chino-rusas o incluso que nos coaccione", dijo Wang Wenbin en la rueda de prensa celebrada en Pekín.

En la Conferencia anual de Seguridad de Múnich, Wang Yi acusó a Estados Unidos de violar las normas internacionales con un comportamiento "histérico".

Wang reiteró un llamamiento al diálogo y sugirió a los países europeos que "piensen con calma" en cómo poner fin a la guerra.

Wang también dijo que había "algunas fuerzas que aparentemente no quieren que las negociaciones tengan éxito o que la guerra termine pronto", sin especificar a quién se refería.

