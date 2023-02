Meta sigue el paso a Twitter y activa pago por verificación de cuenta

(Bloomberg) -- Meta Platforms Inc. es la última empresa de redes sociales en pedir a los usuarios que paguen por la verificación de su cuenta, sumándose así a los intentos de la competencia, entre ellos Twitter Inc., para diversificarse lejos de los ingresos publicitarios.

El nuevo servicio Meta Verified para Facebook e Instagram permitirá a los usuarios unirse a celebridades y otras figuras públicas para tener, a partir de US$11.99 por mes, la palomita azul que confirme su identidad, dijo la compañía en un comunicado.

Mientras que el director ejecutivo Twitter, Elon Musk, calificó en un tuit el movimiento de su rival como “inevitable”, es probable que el impacto en los ingresos sea marginal por ahora. La función Meta Verified podría agregar entre US$2.000 millones y US$3.000 millones a las ventas anuales de Meta, escribió en una nota el analista de Bloomberg Intelligence Mandeep Singh. Los ingresos de la empresa el año pasado fueron de cerca de US$117.000 millones.

Sin embargo, Singh dijo que la medida podría ser más beneficiosa para ayudar a la empresa a retener a los “creadores”, que pueden pagar la verificación para proteger su contenido y ayudar a que sus publicaciones se destaquen. Una mayor visibilidad significará “prominencia en algunas áreas de la plataforma, como búsqueda, comentarios y recomendaciones”, dijo la compañía.

A mediados de enero, menos del 0,2% de los usuarios activos mensuales de Twitter en EE.UU. habían aceptado pagar suscripciones, incluidas Twitter Blue, reportó el sitio The Information a principios de este mes, citando un documento al que tuvo acceso. Twitter reintrodujo el servicio en diciembre después de dar marcha atrás al lanzamiento de su oferta prémium durante varias semanas. Durante su primer despliegue, algunos clientes utilizaron el servicio para suplantar cuentas conocidas, incluida la de Musk.

Meta ofrecerá las suscripciones esta semana a usuarios de Australia y Nueva Zelanda, e incluirá un proceso de verificación que requiera una identificación emitida por el Gobierno. Además de una insignia de verificación, la suscripción incluye “protección proactiva de la cuenta, acceso al soporte de la cuenta y mayor visibilidad y alcance”, dijo un portavoz de Meta en un correo electrónico.

--Con la colaboración de Kurt Wagner y Clara Hernanz Lizarraga.

