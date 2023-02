Más terremotos en Turquía en zona de desastre; tres muertos

(Bloomberg) -- Un par de terremotos de 6,4 y 5,8 grados de magnitud sacudieron la provincia de Hatay, en el sureste de Turquía, el lunes, dos semanas después de que fuertes temblores en la misma área dejaran decenas de miles de muertos.

Tres personas murieron y 213 fueron trasladadas al hospital después de los terremotos del lunes por la noche, dijo el ministro del Interior, Suleyman Soylu, en un comunicado televisado, diciéndole al pueblo que se mantuviera alejado de los edificios afectados. Al menos seis personas resultaron heridas en Siria, informó AP.

Hatay ya se estaba recuperando del par de terremotos del 6 de febrero que cobraron la vida de más de 41.000 personas en Turquía y miles más en la vecina Siria.

La electricidad aún estaba cortada el lunes, lo que dificultaba que las autoridades evaluaran los nuevos daños por la noche, dijo a Haberturk el alcalde del distrito de Defne, Ibrahim Guzel. El alcalde de Hatay, Lutfu Savas, dijo a TGRT TV que algunos edificios se habían derrumbado y que la gente estaba atrapada bajo los escombros.

