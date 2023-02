Lunes, 20 de febrero de 2023 (12.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

BIDEN

Biden anuncia en Kiev 500 millones de dólares en ayuda adicional a Ucrania

Kiev. El presidente de EE.UU., Joe Biden, anunció este lunes durante su visita sorpresa a Kiev 500 millones de dólares en ayuda adicional a Ucrania y adelantó que esta semana anunciará más sanciones contra Rusia. Biden hizo ese anuncio en unas declaraciones junto a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, en el Palacio Mariinsky de Kiev. El mandatario estadounidense explicó que el nuevo paquete de ayuda incluirá más equipo militar, además de municiones de artillería, obuses y misiles Javelin, un arma portátil diseñada para destruir tanques y otros vehículos pesados. Sin embargo, no anunció el envío a Ucrania de nuevos equipos militares, como los aviones de combate F-16, que Zelenski reclama para defenderse de Rusia.

EE. UU.

EE. UU. advierte a China que si arma a Rusia tendrá problemas con muchos países

Ankara. El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, advirtió este lunes a China de que si entrega armas letales a Rusia tendrá "un verdadero problema en sus relaciones con muchos otros países, no sólo con Estados Unidos". "Nos preocupa que China esté considerando apoyar el esfuerzo bélico de Rusia en Ucrania con ayuda letal, algo que estamos observando muy, muy de cerca", aseguró el jefe de la diplomacia estadounidense en una rueda de prensa en Ankara. "No voy a exponer cuáles serían las consecuencias", añadió Blinken, que relató que trasladó ese contenido en Múnich, en los márgenes de una conferencia de seguridad, al director de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Partido Comunista de China (PCCh), Wang Yi.

CHINA

China: "Es Washington quien envía armamento al campo de batalla, no Pekín"

Pekín. China respondió hoy que es Estados Unidos quien "no deja de proporcionar armas al campo de batalla" y "no China", después de que el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dijera el domingo que tenía pruebas de que el país asiático contempla enviar armas a Rusia. "EE. UU. no está cualificado para dar órdenes a China, y nunca aceptaremos que EE. UU. dicte o imponga cómo deben ser las relaciones chino-rusas", dijo hoy en rueda de prensa el portavoz de Exteriores Wang Wenbin. Desde el estallido de la guerra en Ucrania, China ha mantenido una postura ambigua dentro de la cual ha pedido respeto para "la integridad territorial de todos los países", incluida Ucrania, y atención para las "legítimas preocupaciones de todos los países", en referencia a Rusia.

BORRELL

Borrell: si China da armas a Rusia cruzará una línea roja en la relación con la UE

Bruselas. El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, advirtió este lunes que si China proporciona armas a Rusia en el marco de la invasión de Ucrania, cruzará una "línea roja" en la relación con la UE. Borrell aseguró que se expresó así en una reunión con el director de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Partido Comunista de China (PCCh), Wang Yi, con quien mantuvo una "larga conversación" en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich celebrada este fin de semana en esa ciudad alemana. "Me dijo que no lo van a hacer, que no tienen planes de hacerlo. Pero permaneceremos vigilantes", agregó Borrell.

ESTONIA

Estonia cifra en 4.000 millones la compra conjunta de la UE para dar armas a Kiev

Bruselas. El ministro de Exteriores de Estonia, Urmas Reinsalu, cifró este lunes en 4.000 millones de euros el coste de la munición que necesita actualmente Ucrania y que Tallín ha propuesto que la Unión Europea (UE) compre de forma conjunta. "Este año será el final de esta guerra si Ucrania recibe suficiente munición y armas convencionales sin ningún tipo de concesión política. Quienes dicen que los cazas y los misiles de largo alcance escalarán (el conflicto) están equivocados, porque Rusia ya está utilizando todo el menú de estas armas convencionales", aseguró el ministro estonio.

ZELENSKI

Zelenski reitera que la situación es difícil en el este pero "están peleando"

Kiev. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha reiterado que la situación en el este del país, especialmente en la región de Donetsk, es difícil para su Ejército, pero precisó: "Estamos peleando. Estamos acabando con el invasor e infligiendo pérdidas extremadamente tangibles a Rusia". En su mensaje diario a la población emitido anoche y publicado este lunes en su página oficial, Zelenski explicó que había mantenido una reunión con la cúpula militar y recibió informes tanto "del comandante en jefe, como de los comandantes de las diferentes direcciones del frente e incluso desde la línea del frente mismo". "Estamos nivelando la situación, haciendo todo lo posible para preparar nuestras acciones de cara al futuro, para el futuro más cercano", agregó.

RUSIA

Los países de la OTAN enviaron a Ucrania 440 tanques soviéticos, según Rusia

Moscú. Los países de la OTAN desde diciembre de 2021 han suministrado a Ucrania 440 tanques soviéticos, además de otro tipo de armamento pesado, informó hoy el Servicio de Espionaje Exterior (SVR) de Rusia. "Desde diciembre de 2021, los países de la OTAN enviaron a las Fuerzas Armadas de Ucrania 1.170 sistemas antiaéreos, 440 tanques, 1.510 vehículos blindados de infantería y 650 sistemas de artillería", señaló el SVR en un comunicado difundido por las agencias rusas. Ucrania, que ha estado utilizando tanques T-72 durante décadas, ha recibido cientos de tanques soviéticos modernizados de Polonia y Chequia, y está a la espera de recibir los primeros tanques Abrams, Challenger 2 y Leopard 2 de Occidente.

WANG

El Kremlin confirma una próxima visita de Wang Yi a Moscú

Moscú. El Kremlin confirmó hoy que el máximo responsable de la diplomacia china, Wang Yi, visitará Moscú en una fecha que se anunciará próximamente, y que no se descarta que sea recibido por el presidente ruso, Vladímir Putin. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria agregó que las relaciones ruso-chinas son de aliados y polifacéticas. "La agenda está clara y es muy amplia, por lo que hay de qué hablar", dijo Peskov. Wang es el director de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China, cargo que está por encima del ministro de Asuntos Exteriores.

JAPÓN

Japón convoca una cumbre telemática del G7 el viernes con Zelenski invitado

Tokio. El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, anunció hoy la celebración de una cumbre telemática de líderes del G7 este viernes, cuando se cumple un año de la invasión rusa de Ucrania, y a la que se ha invitado al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Kishida confirmó la convocatoria de esta cumbre virtual para el día 24 durante una reunión de su formación, el gobernante Partido Liberal Democrático (PLD). Japón, que ocupa este año la presidencia de turno del Grupo de los Siete países mas desarrollados (G7), espera que la cita del viernes sirva para reafirmar la unidad de éstos a la hora de responder a la agresión rusa a Ucrania, según dijo Kishida durante su intervención en la reunión, recogida por la agencia local Kyodo.

COREA CONFLICTO

Pionyang lanza más misiles y amenazas y el horizonte en la región se complica

Seúl. Corea del Norte mantuvo hoy su desafío respondiendo con misiles a los ejercicios aéreos del Sur y EE. UU. de la víspera y prometió replicar a cada maniobra de los aliados con una acción equivalente, lo que amenaza con empeorar la histórica escalada de tensión que se vive en la península. La advertencia dibuja un horizonte preocupante en un momento en que Seúl y Washington preparan sus grandes maniobras de primavera, Freedom shield, que tendrán lugar el mes próximo. El ejército surcoreano aseguró que está listo para "responder de manera apabullante a cualquier provocación norcoreana" y prometió mantener "una postura de defensa firme basada en la cooperación en materia de seguridad entre la República de Corea (nombre oficial del Sur), EE. UU. y Japón".

IRÁN NUCLEAR

Irán niega que esté enriqueciendo uranio al 84 %

Teherán. Irán negó este lunes que esté enriqueciendo uranio a una pureza del 84 %, un nivel cercano al necesario para producir armas nucleares, tal y como afirmó un medio de comunicación estadounidense. La agencia de noticias financieras Bloomberg informó ayer de que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha encontrado trazas de uranio enriquecido al 84 % y está investigando si se produjo de forma intencionada. Irán negó de forma tajante que esté enriqueciendo uranio a esos niveles tan cercanos al 90 % necesario para alimentar una bomba atómica.

AUSTRALIA PAPÚA

Secuestran a un académico australiano y tres estudiantes en Papúa Nueva Guinea

Sídney (Australia). Un académico australiano y tres estudiantes fueron secuestrados por un grupo armado en una zona remota de Papúa Nueva Guinea, escenario de frecuentes incidentes violentos, confirmaron este lunes fuentes oficiales. Una veintena de hombres armados secuestraron al antropólogo y tres alumnos de la Universidad de Papúa Nueva Guinea mientras realizaban una investigación en la región de Highlands, en la región central del país, junto a cuatro guías locales, liberados poco después, informó la cadena australiana ABC. Los secuestradores demandan que los Gobiernos de Australia y Papúa Nueva Guinea paguen en las próximas 24 horas 3,5 millones de kina (unos 970.000 dólares estadounidenses o 910.000 euros) para poner en libertad a las cuatro personas cautivas, publica la agencia australiana de noticias AAP.

