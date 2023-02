Lunes, 20 de febrero de 2023 (09.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

EE. UU. advierte a China que si arma a Rusia tendrá problemas con muchos países

Ankara. El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, advirtió este lunes a China de que si entrega armas letales a Rusia tendrá "un verdadero problema en sus relaciones con muchos otros países, no sólo con Estados Unidos". "Nos preocupa que China esté considerando apoyar el esfuerzo bélico de Rusia en Ucrania con ayuda letal, algo que estamos observando muy, muy de cerca", aseguró el jefe de la diplomacia estadounidense en una rueda de prensa en Ankara. "No voy a exponer cuáles serían las consecuencias", añadió Blinken, que relató que trasladó ese contenido en Múnich, en los márgenes de una conferencia de seguridad, al director de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Partido Comunista de China (PCCh), Wang Yi.

UCRANIA GUERRA

China: "Es Washington quien envía armamento al campo de batalla, no Pekín"

Pekín. China respondió hoy que es Estados Unidos quien "no deja de proporcionar armas al campo de batalla" y "no China", después de que el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dijera el domingo que tenía pruebas de que el país asiático contempla enviar armas a Rusia. "EE. UU. no está cualificado para dar órdenes a China, y nunca aceptaremos que EE. UU. dicte o imponga cómo deben ser las relaciones chino-rusas", dijo hoy en rueda de prensa el portavoz de Exteriores Wang Wenbin. Desde el estallido de la guerra en Ucrania, China ha mantenido una postura ambigua dentro de la cual ha pedido respeto para "la integridad territorial de todos los países", incluida Ucrania, y atención para las "legítimas preocupaciones de todos los países", en referencia a Rusia.

UCRANIA GUERRA

Zelenski reitera que la situación es difícil en el este pero "están peleando"

Kiev. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha reiterado que la situación en el este del país, especialmente en la región de Donetsk, es difícil para su Ejército, pero precisó: "Estamos peleando. Estamos acabando con el invasor e infligiendo pérdidas extremadamente tangibles a Rusia". En su mensaje diario a la población emitido anoche y publicado este lunes en su página oficial, Zelenski explicó que había mantenido una reunión con la cúpula militar y recibió informes tanto "del comandante en jefe, como de los comandantes de las diferentes direcciones del frente e incluso desde la línea del frente mismo". "Estamos nivelando la situación, haciendo todo lo posible para preparar nuestras acciones de cara al futuro, para el futuro más cercano", agregó.

UCRANIA GUERRA

Los países de la OTAN enviaron a Ucrania 440 tanques soviéticos, según Rusia

Moscú. Los países de la OTAN desde diciembre de 2021 han suministrado a Ucrania 440 tanques soviéticos, además de otro tipo de armamento pesado, informó hoy el Servicio de Espionaje Exterior (SVR) de Rusia. "Desde diciembre de 2021, los países de la OTAN enviaron a las Fuerzas Armadas de Ucrania 1.170 sistemas antiaéreos, 440 tanques, 1.510 vehículos blindados de infantería y 650 sistemas de artillería", señaló el SVR en un comunicado difundido por las agencias rusas. Ucrania, que ha estado utilizando tanques T-72 durante décadas, ha recibido cientos de tanques soviéticos modernizados de Polonia y Chequia, y está a la espera de recibir los primeros tanques Abrams, Challenger 2 y Leopard 2 de Occidente.

COREA CONFLICTO

Seúl aprueba nuevas sanciones contra Pionyang tras el lanzamiento de misiles

Seúl. Corea del Sur impuso hoy nuevas sanciones unilaterales al Norte a raíz de los misiles que ha lanzado el régimen en los tres últimos días. Las restricciones, "activadas en respuesta al lanzamiento de un misil balístico intercontinental el 18 de febrero y al lanzamiento de misiles balísticos de corto alcance el 20 de febrero", van dirigidas contra cuatro individuos y cinco instituciones ligadas al programa nuclear y de misiles norcoreano o que han ayudado al régimen a evadir sanciones existentes, detalló la Cancillería surcoreana en un comunicado.

IRÁN NUCLEAR

Irán niega que esté enriqueciendo uranio al 84 %

Teherán. Irán negó este lunes que esté enriqueciendo uranio a una pureza del 84 %, un nivel cercano al necesario para producir armas nucleares, tal y como afirmó un medio de comunicación estadounidense. La agencia de noticias financieras Bloomberg informó ayer de que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha encontrado trazas de uranio enriquecido al 84 % y está investigando si se produjo de forma intencionada. Irán negó de forma tajante que esté enriqueciendo uranio a esos niveles tan cercanos al 90 % necesario para alimentar una bomba atómica.

AUSTRALIA PAPÚA

Secuestran a un académico australiano y tres estudiantes en Papúa Nueva Guinea

Sídney (Australia). Un académico australiano y tres estudiantes fueron secuestrados por un grupo armado en una zona remota de Papúa Nueva Guinea, escenario de frecuentes incidentes violentos, confirmaron este lunes fuentes oficiales. Una veintena de hombres armados secuestraron al antropólogo y tres alumnos de la Universidad de Papúa Nueva Guinea mientras realizaban una investigación en la región de Highlands, en la región central del país, junto a cuatro guías locales, liberados poco después, informó la cadena australiana ABC. Los secuestradores demandan que los Gobiernos de Australia y Papúa Nueva Guinea paguen en las próximas 24 horas 3,5 millones de kina (unos 970.000 dólares estadounidenses o 910.000 euros) para poner en libertad a las cuatro personas cautivas, publica la agencia australiana de noticias AAP.

ÁFRICA CUMBRE

África buscará herramientas más eficientes para sancionar a golpistas

Adís Abeba. La Unión Africana (UA) clausuró este domingo su 36ª Cumbre Ordinaria de jefes de Estado y de Gobierno en Adís Abeba reflexionando sobre las herramientas para disuadir a los golpistas en el continente y pidiendo más apoyo económico de la comunidad internacional frente a la violencia yihadista. "Los cambios inconstitucionales de Gobierno son inaceptables", dijo durante su discurso en la capital etíope el presidente de la Comisión (secretariado) de la UA, Moussa Faki Mahamat, al cerrar una cumbre que reunió este fin de semana a representantes de más de cincuenta países africanos y al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.

BRASIL LLUVIAS

Al menos 36 personas mueren por las lluvias en estado brasileño de Sao Paulo

Sao Paulo. Al menos 36 personas murieron, 228 tuvieron que dejar sus residencias y 338 resultaron damnificadas por las fuertes lluvias que castigaron el litoral norte del estado brasileño de Sao Paulo, según informó este domingo el Gobierno regional. "El temporal causo inundaciones y deslizamientos" y "algunas vías de acceso" al litoral norte del estado están "bloqueadas debido a los derrumbes", comunicó el Gobierno del estado más poblado de Brasil en sus redes sociales. El gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, decretó el "estado de calamidad pública" en las ciudades de Sao Sebastiao, Ubatuba, Caraguatatuba, Ilhabelha y Bertioga "que fueron impactadas por las fuertes lluvias que alcanzaron la región".

BRASIL CARNAVAL

Críticas a la censura y el racismo en el primer día de desfiles del carnaval de Río

Río de Janeiro. Las críticas a la censura, al racismo y a la discriminación en Brasil destacaron este domingo en el primer día de desfiles de las "escolas" de samba del Grupo Especial del carnaval de Río de Janeiro. La "escola" Salgueiro dedicó su desfile por los 700 metros del sambódromo a la defensa de la libertad de expresión y del derecho de la población pobre de aprovechar el carnaval para denunciar sus sufrimientos, mientras que Mangueira, la última en presentarse, destacó en su desfile la resistencia, aún hoy, de los diferentes grupos africanos sometidos a la esclavitud en Brasil.

