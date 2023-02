Lunes, 20 de febrero de 2023 (04.00 GMT)

COREA DEL NORTE MISILES

Corea del Norte lanza un misil balístico no identificado al mar de Japón

Seúl. Corea del Norte lanzó ayer domingo un misil balístico no identificado al mar de Japón (llamado mar del Este en las dos Coreas), según informó el ejército surcoreano en un breve comunicado. El Estado Mayor Conjunto (JCS) no ofreció por el momento más información sobre este lanzamiento, que se produce un día después de que Corea del Sur y Estados Unidos realizaran maniobras aéreas conjuntos con bombarderos B-1.

COREA CONFLICTO

Japón estrecha colaboración con Seúl y Washington tras lanzamiento de misiles

Japón se comprometió hoy lunes a trabajar de manera estrecha con Estados Unidos y Corea del Sur, después de que Corea del Norte lanzara ayer domingo dos misiles de corto alcance al mar de Japón y un misil intercontinental el sábado."Japón sigue recopilando información y vigilando la situación mientras se profundiza la colaboración estrecha con Estados Unidos y Corea del Sur", dijo el primer ministro japonés, Fumio Kishida, en declaraciones a la prensa este lunes.El mandatario también añadió que el lanzamiento de este lunes "sigue al nivel de los que se produjeron este fin de semana" y convocó una reunión de emergencia con su Gabinete para continuar evaluando la situación.

UCRANIA GUERRA

Jefe diplomacia china a canciller ucraniano: "China está del lado de la paz"

Múnich. Pekín "siempre ha estado del lado de la paz y el diálogo", aseguró el máximo responsable de la política exterior china y exministro de Exteriores al canciller ucraniano, Dmytro Kuleba, durante una reunión en los márgenes de la Conferencia de Seguridad de Múnich. El Ministerio chino de Exteriores anunció anoche que el encuentro tuvo lugar el sábado y que en él Wang, director de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Partido Comunista de China (PCCh), dijo a Kuleba que China "siempre ha insistido en la necesidad de promover la paz y el diálogo".

UCRANIA GUERRA SITUACIÓN

La resistencia ucraniana complica a Putin el aniversario de la guerra

Moscú/Leópolis. La feroz resistencia ucraniana aleja cada día más el objetivo del presidente ruso, Vladímir Putin, de exhibir alguna victoria en la región oriental del Donbás en su discurso del martes sobre el estado de la nación, en el que evaluará la marcha de la guerra tras un año de combates en el país vecino. Pese a los consejos de algunos países occidentales de que lo mejor sería abandonar la defensa de Bajmut, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, insiste en que jamás abandonará voluntariamente esa fortaleza, porque si se retirasen de allí las fuerzas, Donetsk correría el peligro de caer como un castillo de naipes.

UCRANIA GUERRA

Francia comenzará el envío de carros ligeros a Ucrania la próxima semana

París. Francia comenzará a enviar a Ucrania carros ligeros AMX-10 a finales de la próxima semana, anunció el ministro de Defensa galo, Sebastien Lecornu, en una entrevista que publica este domingo el diario Le Parisien. Lecornu continuó con la política del Gobierno francés de no precisar cuántas unidades de este carro se enviarán: "No diré el número para no dar una información estratégica a Rusia", recalcó.

CONFERENCIA MÚNICH

Múnich cierra tres días de debate sobre Ucrania y el futuro orden internacional

Múnich (Alemania). La Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC) concluyó ayer domingo después de tres días en que las discusiones sobre la guerra de Ucrania y el futuro del orden internacional centraron la mayoría de los debates. En esta última jornada, el alto comisionado de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, recordó el compromiso de diversos líderes para apoyar a Ucrania el tiempo que sea necesario y advirtió de que era hora de pasar de las palabras a los hechos.

EEUU TIROTEO

El obispo auxiliar de Los Ángeles es asesinado a balazos

Washington. El obispo auxiliar de Los Ángeles, David O'Connell, fue asesinado este sábado a balazos y la policía considera que lo sucedido fue un homicidio, indicó ayer domingo la Archidiócesis de esa ciudad. "Estamos profundamente conmocionados y entristecidos por esta noticia", indicó en esa nota el arzobispo de Los Ángeles, José H. Gómez. El Departamento de Policía de la ciudad recibió una llamada de emergencia hacia las 13.00 hora local del sábado. Cuando los agentes llegaron se encontraron el cuerpo de O'Connell sin señales de vida y fue declarado muerto en el lugar de los hechos.

TERREMOTO TURQUÍA

Un millón de turcos viven en refugios temporales tras el terremoto

Estambul. Aproximadamente un millón de ciudadanos turcos viven actualmente en tiendas de campaña, casas prefabricadas o alguna institución de acogida temporal a causa de los dos terremotos del 6 de febrero, que se han cobrado al menos 40.689 víctimas en el país, informan este domingo las autoridades. A ello se añade casi medio millón de personas evacuadas de las zonas afectadas por el seísmo, explicó Yunus Seker, presidente del servicio de emergencias nacional turco AFAD.

BRASIL LLUVIAS

Al menos 36 personas mueren por las lluvias en estado brasileño de Sao Paulo

Sao Paulo. Al menos 36 personas murieron, 228 tuvieron que dejar sus residencias y 338 resultaron damnificadas por las fuertes lluvias que castigaron el litoral norte del estado brasileño de Sao Paulo, según informó este domingo el Gobierno regional."El temporal causo inundaciones y deslizamientos" y "algunas vías de acceso" al litoral norte del estado están "bloqueadas debido a los derrumbes", comunicó el Gobierno del estado más poblado de Brasil en sus redes sociales.El gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, decretó "estado de calamidad pública" las ciudades de Sao Sebastiao, Ubatuba, Caraguatatuba, Ilhabelha y Bertioga "que fueron impactadas por las fuertes lluvias que alcanzaron la región".

PERÚ CRISIS

Colombia dice que el rechazo del Congreso peruano a Petro no afecta la relación bilateral

Bogotá. La Cancillería de Colombia "toma nota" de la moción aprobada por el Congreso de Perú en la que se declara al presidente colombiano, Gustavo Petro, como "persona non grata" y lo considera "un acto de carácter político" que no "afecta la histórica relación" entre ambos países. El pleno del Congreso peruano aprobó esa declaración como rechazo a las afirmaciones de Petro sobre las actuaciones de la Policía Nacional del Perú (PNP) y pidió que se impida al presidente colombiano entrar en el país.

NICARAGUA CRISIS

Obispos cubanos se solidarizan con Iglesia nicaragüense y expulsados a EEUU

La Habana. Los obispos católicos de Cuba expresaron ayer domingo su solidaridad con la Iglesia de Nicaragua, sus fieles y los presos que fueron excarcelados para ser deportados de ese país a los Estados Unidos. En su "Mensaje al pueblo de Dios", los obispos cubanos manifiestan que se sienten "profundamente unidos a los obispos y a todos los fieles de la Iglesia de Dios en Nicaragua" y acogen la invitación del papa Francisco de hace una semana en el rezo del Ángelus.

AUSTRALIA PAPÚA

Secuestran a académico australiano y tres estudiantes en Papúa Nueva Guinea

Sídney (Australia). Un académico australiano y tres estudiantes fueron secuestrados por un grupo armados en una zona remota de Papúa Nueva Guinea, escenario de frecuentes incidentes violentos, confirmaron hoy lunes fuentes oficiales. Una veintena de hombres armados secuestraron al antropólogo y tres alumnos de la Universidad de Papúa Nueva Guinea mientras realizaban una investigación en la región de Highlands, en la región central del país, junto a cuatro guías locales, liberados poco después del incidente, informó la cadena australiana ABC.Los secuestradores demandan que los Gobiernos de Australia y Papúa Nueva Guinea paguen en las próximas 24 horas 3.5 millones de kina (unos 970.000 dólares estadounidenses o 910.000 euros) para poner en libertad a las cuatro personas cautivas, publica la agencia australiana de noticias AAP.

BURKINA FASO FRANCIA

Burkina Faso pone fin oficial a última operación militar francesa en su país

Uagadugú. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Burkina Faso anunció ayer domingo el fin oficial de las operaciones de las últimas tropas francesas que permanecían en su territorio, después de que el país africano decidiera el pasado mes de enero romper el acuerdo de 2018 que las mantenía sobre suelo burkinés. Francia confirmó el pasado 25 de enero que retiraría sus tropas en respuesta a la solicitud unos días antes de Uagadugú de romper el acuerdo firmado en 2018 para mantener efectivos en ese país, lo que les dejaba un mes para abandonarlo.

ÁFRICA CUMBRE

África buscará herramientas más eficientes para sancionar a golpistas

Adís Abeba. La Unión Africana (UA) clausuró ayer domingo su 36ª Cumbre Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno en Adís Abeba reflexionando sobre las herramientas para disuadir a los golpistas en el continente y pidiendo más apoyo económico de la comunidad internacional frente a la violencia yihadista. "Los cambios inconstitucionales de Gobierno son inaceptables", dijo durante su discurso en la capital etíope el presidente de la Comisión (secretariado) de la UA, Moussa Faki Mahamat, al cerrar una cumbre que reunió este fin de semana a representantes de más de cincuenta países africanos y al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.

PREMIOS BAFTA

La guerra arrasa los Bafta

Londres. El conflicto bélico, caracterizado en la crueldad de la Primera Guerra Mundial que representa el film "All Quiet on the Western Front", arrasó en los premios Bafta, los más importantes de la industria británica, con seis galardones, incluido el de mejor película. La cinta dirigida por Edward Berger, que se recrea en la soledad, lo inhumano y la barbarie del conflicto, se convirtió en la gran triunfadora de la velada inglesa con el premio a mejor película, mejor película de habla no inglesa, mejor guion adaptado, mejor banda sonora, mejor sonido y mejor fotografía.La gala también encumbró a "Elvis", que se llevó cuatro máscaras doradas. "Pinocchio", de Guillermo del Toro, se hizo con el galardón a mejor película animada y apunta a ganador en los Oscar, en tanto que "Argentina, 1985" perdió en la categoría de mejor película de habla no inglesa ante ""All Quiet on the Western Front". Cate Blanchett, con su premio Bafta a la mejor actriz protagonista por la película 'Tár', y La hispanocubana Ana de Armas, que competía por la máscara dorada a mejor actriz, se fue con las manos vacías. EFE

int-mmg/amd